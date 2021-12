Jogo do Liverpool x Aston Villa hoje: onde assistir e horário – 11/12

O Liverpool pode assumir a primeira posição do Campeonato Inglês se vencer o Aston Villa neste sábado, 11/12, com a bola rolando a partir das 12h (horário de Brasília), pela décima sexta rodada jogando no Estádio Anfield. Confira onde assistir ao jogo do Liverpool hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Liverpool x Aston Villa: O streaming Star +, disponível por assinatura no site ou aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Inglês ao vivo neste sábado.

Horário: 12h (horário de Brasília)

Local: Estádio Anfield, cidade de Liverpool, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em segundo lugar com 34 pontos, o Liverpool pode terminar o fim de semana na liderança do Campeonato Inglês se vencer o confronto deste sábado. Com um ponto a menos que o City, os Reds precisam contar também com o tropeço do líder e só então assumirá provisoriamente. Por fim, os comandados de Klopp marcam neste momento dez vitórias, quatro empates e uma derrota.

Enquanto isso, o Aston Villa conseguiu a vitória na última rodada, apresentando melhora significativa em campo com a chegada de Steven Gerrard, ex-jogador do Liverpool. Ocupando a 11ª posição com dezenove pontos, os visitantes devem entrar em campo com todo o gás necessário para melhorar a sua campanha rumo à parte de cima.

Escalações de Liverpool x Aston Villa:

Em entrevista coletiva, Jürgen Klopp confirmou que Diogo Jota é dúvida, enquanto Joe Gomez, Naby Keita e Divock Origi estão disponíveis. Por fim, Roberto Firmino, Nat Phillips e Harvey Elliott seguem fora.

Já Steven Gerrard tem novamente Danny Ings e Matt Targett em seu plantel de jogadores, enquanto Bailey, Bertrand Traoré e Trezeguet seguem fora.

Liverpool: Alisson; Robertson, Van Djik, Matip, Alexander-Arnold; Thiago, Fabinho, Henderson; Mané, Origi, Salah

Aston Villa: Martínez; Cash, Young, Konsa, Mings; McGinn, Nakamba, Douglas Luiz; Ramsey, Watkins, Buendía

