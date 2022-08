Jogo do Manchester City hoje onde assistir (21/08)

Sem perder na nova temporada do Campeonato Inglês, o Manchester City vai buscar a terceira vitória contra o Newcastle neste domingo, 21 de agosto, para retomar a liderança. O jogo do Manchester City hoje vai começar às 12h30 (Horário de Brasília), no St. James’ Park. Confira onde assistir ao vivo a partida.

Onde assistir o jogo do Manchester City hoje

O jogo do Manchester City hoje terá transmissão da ESPN e Star +, às 12h30 (horário de Brasília).

Assistir ao futebol inglês neste domingo só funciona através do canal da ESPN, disponível através das operadoras de TV por assinatura em todos os lugares do Brasil. Para o torcedor que possui a TV paga, fique tranquilo porque é só sintonizar.

Para aqueles que não possuem, a opção é acompanhar através do Star +, serviço de streaming somente para assinantes. Isso significa que é necessário pagamento por mês para obter a programação. Através do site www.starplus.com, os pacotes entre R$32,90 até R$55,90 podem ser adquiridos.

A plataforma de streaming está disponível no aplicativo para celular, tablet, computador ou smart TV.

Horário: 12h30 (Horário de Brasília)

Local: St. James’ Park

Arbitragem: Jarred Gillett

Prováveis escalações de Newcastle x Manchester City

Shelvey ainda é desfalque para o time do Newcastle, em trabalho de recuperação para o confronto deste domingo na Premier League.

Provável escalação do Newcastle: Pope; Burn, Botman, Schar, Trippier; Joelinton, Bruno Guimarães, Willock; Wilson, Saint-Maximin e Miguel Almirón.

Em entrevista coletiva, o técnico Pep Guardiola garantiu que Kalvin Phillips e Cole Palmer estão saudáveis e que podem enfrentar o Newcastle hoje.

Já Laporte segue fora enquanto se recupera de uma cirurgia no joelho.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Aké, Cancelo; Rodri, De Bruyne, Gundongan; Mahrez, Haaland e Phil Foden.

Quem é o atual líder da Premier League?

Após os jogos de sábado na rodada, o líder da Premier League é o Arsenal, com 9 pontos conquistados em três vitórias consecutivas.

O elenco de Pep Guardiola pode ultrapassar o time de Arteta se vencer neste domingo, mas apenas se superar o rival no saldo de gols, além de ficar sem sofrer marcações na rodada. Os dois são os favoritos na temporada do futebol inglês pelo título.

O Manchester City venceu os dois jogos que disputou até aqui na temporada, diante do West Ham e Bournemouth, na última rodada. Com 100% de aproveitamento, são 6 gols marcados e nenhum sofrido, o que mostra o grande desempenho da defesa. Assim como o lado defensivo, o ataque permanece intacto com a presença de Haaland, nova contratação do clube.

Próximos jogos:

NEWCASTLE:

Tranmere Rovers x Newcastle – Quarta-feira, 24/08 às 15h45 – Copa da Liga Inglesa

Wolves x Newcastle – Domingo, 28/08 às 10h – Campeonato Inglês

MANCHESTER CITY:

Barcelona x Manchester City – Quarta-feira, 24/08 às 16h30 – Amistoso

Manchester City x Crystal Palace – Sábado, 27/08 às 11h – Campeonato Inglês

