Jogo do Manchester City x Brentford hoje: onde assistir e horário – 09/02

Buscando aumentar a vantagem na liderança do Campeonato Inglês, o Manchester City recebe o Brentford nesta quarta-feira, 09/02, a partir das 16h45 (Horário de Brasília), jogando no Etihad Stadium em duelo válido pela 24ª rodada. Além de saber as escalações e os horários, saiba também onde assistir o jogo do Manchester City hoje.

Que horas e onde assistir jogo do Manchester City hoje

O torcedor pode assistir o jogo do Manchester City e Brentford hoje no canal ESPN (TV paga) e Star + (Serviço de Streaming), com transmissão para assinantes de todo o Brasil a partir das quatro e quarenta e cinco da tarde.

Além de acompanhar todos os lances da partida no Campeonato Inglês pelo canal da televisão, o apaixonado por esportes também pode ter acesso ao duelo através do streaming onde, pelo site oficial (www.starplus.com), encontra os planos e conteúdos para assinar, entre os valores de R$32,90 até R$45,90.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester

TV: ESPN

Online: Star +

Manchester City x Brentford no Campeonato Inglês

Manchester City – Ederson; Laporte, Cancelo, Walker, Dias; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Steling, Jakc Grealish, Mahrez

Líder com a vantagem de nove pontos diante do segundo colocado, o Manchester City entra em campo nesta quarta-feira buscando mais um resultado em seu favor na temporada do Campeonato Inglês. No último fim de semana, o elenco de Pep Guardiola conquistou a vaga nas oitavas da Copa da Inglaterra.

Brentford – Raya; Ajer, Pinnock, Jansson; Roenslev, Baptiste, Norgaard, Onyeka, Henry; Toney, Canos

Enquanto isso, o time do Brentford aparece em décima quarta posição com 23 pontos, contabilizando seis vitórias, cinco empates e doze derrotas. No fim de semana, foi derrotado pelo Everton na Copa da Inglaterra e foi desclassificado, deixando o elenco em corda bamba para o jogo de hoje.

Veja como foi o último jogo do Manchester City x Brentford.

