Jogo do Manchester United hoje: onde assistir e horário ao vivo – 08/02

Tem Cristiano Ronaldo em campo hoje! Pela 24ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United visita o lanterna Burnley nesta terça-feira, 08/02, jogando no Turf Moor com a bola rolando a partir das 17h (Horário de Brasília). Em partida imperdível do futebol, saiba onde assistir ao jogo do Manchester United hoje.

Onde assistir o jogo do Manchester United hoje

O confronto entre Burnley e Manchester United pelo Campeonato Inglês vai passar no canal ESPN (TV paga) com cobertura para todo o Brasil, e no Star + (Serviço de Streaming da Rede Disney), exclusivo para os assinantes nesta terça-feira a partir das cinco da tarde no horário de Brasília.

Para acompanhar na TV, basta encontrar o número do canal principal da ESPN. Já no streaming, é preciso ser assinantes dos conteúdos do Star +, disponível para assistir tanto pelo computador (www.starplus.com), pelo Smartphone ou até mesmo pela SmarTV compatível. Os valores vão de R$32,90 até R$45,90.

BURNLEY

O elenco do Burnley acabou ficando no empate diante do Watford durante a semana, em partida atrasada do Campeonato Inglês. Mas até o momento, não vence por mais de cinco rodadas em sequência enquanto ocupa a lanterna da tabela com apenas 13 pontos.

MANCHESTER UNITED

O elenco do Manchester United promete contar com Cristiano Ronaldo com a camisa titular no confronto desta terça-feira. Depois de ser eliminado da Copa da Inglaterra pelo Middlesbrough nos pênaltis pela quarta rodada, o elenco volta aos gramados para disputar a liga nacional, onde melhora a cada rodada. Por fim, está em quarto lugar com 38 pontos.

Escalações de Burnley x Manchester United

O elenco da casa não contará com Gudmundsson, enquanto Matej Vydra, Charlie Taylor e Ashley Barnes são dúvidas.

Do outro lado, o técnico interino do United, Ralf Rangnick, confirmou a volta de Jesse Lingard e Edinson Cavani, mas Alex Telles, Fred, Victor Lindelof e Eric Bailly estão indisponíveis para o Manchester United no jogo de hoje.

Escalação de Burnley: Pope; Mee, Pieters, Tarkowski, Roberts; Bronwhill, Cornet, Westwoord, McNeil; Rodriguez, Weghorst

Escalação de Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Luke Shaw; Bruno Fernandes, Pogba, McTominay; Rashford, Elanga, Cristiano Ronaldo

Confira o último jogo entre Burnley x Manchester United.

