Confira as principais informações do Palmeiras no Mundial. Foto: Reprodução / Cesar Greco

Equipe alviverde enfrentará equipe do Al Ahly na semifinal; no ano passado, caiu nas semis para o Tigres, do México

Quando será o jogo do Palmeiras no Mundial 2022? Data e onde assistir

Pronto para jogar o Mundial de Clubes pela segunda vez seguida, o Palmeiras já sabe quem vai enfrentar na semifinal da competição em fevereiro, no Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Atual campeão da Libertadores, o alviverde representa a América do Sul, contando com outros campeões continentais da temporada. Descubra quando será o jogo do Palmeiras no Mundial, onde assistir e horário.

Quando será o jogo do Palmeiras no Mundial?

O Palmeiras vai jogar a semifinal do Mundial de Clubes 2022 na terça-feira, 8 de fevereiro, contra o Al Ahly a partir das 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Por vencer a Libertadores, o time brasileiro garante a vantagem de entrar na competição somente nas semifinais, assim como o Chelsea, vencedor da Champions no ano passado.

Se o Palmeiras vencer o Al Ahly na semi, avança para a final e espera o vencedor entre Chelsea, Al Hilal ou Al-Jazira, dependendo do resultado. Se perder, vai disputar o terceiro lugar com o perdedor da chave ao lado.

Confira todos os jogos do Palmeiras no Mundial e as principais informações.

Terça-feira (08/02):

Palmeiras x Al Ahly

Semifinal no Mundial, jogando no Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi, às 13h30

Sábado (12/02):

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2 (12/02)

Grande final no Mundial, jogando no Mohammed Bin Zayed Stadium, em Abu Dhabi, às 13h30

Sábado (12/02):

Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2

Disputa pelo terceiro lugar no Mundial, jogando no Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi, às 10h

Quem vai enfrentar o Palmeiras no Mundial?

O Al Ahly será o adversário do Palmeiras na semifinal do Mundial da FIFA. O elenco venceu o Monterrey por 1 a 0 no último sábado e conquistou a vaga na semifinal para seguir vivo em busca da grande final.

O time do Egito chegou até o Mundial após vencer a Champions League da CAF no fim do ano passado. O primeiro desafio que teve foi contra o time mexicano, onde conseguiu a vitória inesperada com único gol e pressão total dos oponentes até o fim.

No ano passado, o Al Ahly também disputou o torneio da FIFA. Venceu o Al-Duhail nas quartas e avançou para a semi, onde acabou sendo derrotado pelo Bayern de Munique por 2 a 0. Por fim, na disputa pelo terceiro lugar, venceu o Palmeiras por 3 a 2 nos pênaltis após o empate sem gols no tempo regular.

Lista de jogadores do Palmeiras no Mundial

O técnico Abel Ferreira definiu a lista de convocação no início do mês de janeiro para defender o Verdão no Mundial de Clubes. No entanto, com desfalques de Piquerez e Gabriel Verón no elenco após testarem positivo para Covid-19, o comandante optou por enviar 23 atletas ao todo. A lista será confirmada pela FIFA até domingo, 6 de fevereiro.

Confira a seguir os jogadores que estão inscritos pelo Palmeiras para disputar o Mundial de Clubes em Abu Dhabi em fevereiro.

GOLEIROS: Weverton, Marcelo Lomba, Vinícius

LATERAIS: Jorge, Marcos Rocha, Mayke, Vanderlan

ZAGUEIROS: Gustavo Gómez, Luan, Kuscevic, Renan, Murilo

MEIAS: Gustavo Scarpa, Zé Rafael, Gabriel Menino, Danilo, Patrick de Paula, Raphael Veiga, Atuesta, Jaílson

ATACANTES: Breno Lopes, Dudu, Rony, Deyverson, Rafael Navarro, Wesley, Giovani

Onde assistir o Mundial de Clubes?

Com exclusividade, a Rede Bandeirantes de Televisão vai transmitir os jogos do Mundial de Clubes da FIFA ao vivo tanto para a TV aberta na BAND como para a emissora dos canais fechados BandSports, disponível somente em operadoras por assinatura.

Desde os playoffs até a grande final, a emissora paulista promete passar as emoções das equipes em campo direto de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. No entanto, alguns jogos como os playoffs, podem não receberem a oportunidade de passar na TV aberta. Neste caso, são transmitidos apenas na TV paga.

Via online, o site www.band.com.br vai retransmitir os jogos do Mundial de graça aos internautas, assim como o aplicativo BandPlay, livre para baixar em Android e iOS de graça.

