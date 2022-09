Jogo do Manchester United hoje onde vai passar e horário ao vivo (01/09)

Encerrando a quinta rodada do Campeonato Inglês, o jogo do Manchester United hoje vai ser contra o Leicester, a partir das 16h (horário de Brasília), nesta quinta-feira, 1º de setembro. A partida será realizada no King Power Stadium, e terá transmissão ao vivo para todo o país.

O Leicester ainda não venceu na competição, somando 1 ponto na lanterna da tabela. Já o United vem na 12ª posição com 6 pontos, buscando o terceiro triunfo na temporada.

Onde vai passar jogo do Manchester United hoje

O jogo do Manchester United hoje vai passar na ESPN e Star+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Com transmissão para todos os estados do Brasil, o canal da ESPN exibe o embate entre Leicester e Manchester United nesta quinta, disponível somente entre as operadoras da TV por assinatura. Para disponibilizar em sua programação, basta entrar em contato com a operadora e obter a emissora.

Para quem gosta da comodidade de assistir pelo celular e não tem a TV paga, a opção é o Star +, serviço de streaming com filmes, séries e canais de futebol. O torcedor que já é assinante pode assistir através do celular, tablet, computador ou até smart TV, se o aparelho for compatível. Daí, é só entrar com o e-mail de login e a senha.

Para aqueles que querem se tornar assinantes, diferentes pacotes estão disponíveis entre R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: King Power Stadium

Arbitragem: Craig Pawson

Cristiano Ronaldo vai jogar hoje?

O português Cristiano Ronaldo deve sim jogar hoje, contra o Leicester, pela quinta rodada do Campeonato Inglês, jogando no King Power Stadium.

Na rodada passada, entretanto, Ronaldo ficou no banco e só entrou para jogar no comecinho do segundo tempo, ao substituir Jadon Sancho, ex-atleta do Borussia Dortmund. Mesmo que comece no banco nesta quinta-feira, Cristiano vai sim jogar com o Manchester United.

No comecinho da temporada, existia a dúvida se o atacante iria ou não ficar em Manchester. No entanto, sem conseguir propostas grandes, Cristiano garantiu a sua permanência aos torcedores. Desde então, seu desempenho tem sido questionado dentro de campo, já que sequer faz gols.

Provável escalação do Leicester e Manchester United

James Maddison é dúvida, Ricardo Pereira e Ryan Bertrand estão fora e Fofana deve seguir para o Chelsea.

Provável escalação do Leicester: Ward; Justin, Evans, Amartey, Castagne; Maddison, Ndidi, Tielemans; Barnes, Vardy e Pérez.

O técnico do Manchester United, Erik ten Hag, confirmou em entrevista coletiva que o retorno de Victor Lindelof ao plantel de jogadores. No entanto, o jogador será avaliado antes da partida.

Já Anthony Martial segue fora, enquanto Casemiro deve jogar.

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Maguire, Dalot, Martínez, Luke Shaw; Bruno Fernandes, Casemiro, Fred; Cristiano Ronaldo, Sancho e Rashford.

Próximos jogos:

LEICESTER:

Brighton x Leicester – Domingo, 04/09 às 10h – Campeonato Inglês

Leicester x Aston Villa – Sábado, 10/09 às 11h – Campeonato Inglês

MANCHESTER UNITED:

Manchester United x Arsenal – Domingo, 04/09 às 12h30 – Campeonato Inglês

Manchester United x Real Sociedad – Quinta-feira, 08/09 às 16h – Liga Europa

