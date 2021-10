Jogo do Manchester United x Liverpool hoje: onde assistir ao vivo – 24/10

O clássico inglês entre Manchester United e Liverpool promete grandes emoções neste domingo, 24/10, a partir das 12h30 (horário de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Inglês no Old Trafford. Confira todas as informações que você precisa saber onde assistir ao vivo o jogo de hoje entre Manchester United x Liverpool.

Onde assistir ao jogo do Manchester United x Liverpool? O confronto entre Manchester United e Liverpool terá transmissão ao vivo a partir das 12h30 (Horário de Brasília) da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Data: 24 de outubro de 2021

Horário: 12h30 (horário de Brasília)

Local: Old Trafford, cidade de Manchester, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Manchester United x Liverpool

Para o técnico Ole Gunnar Solskjaer, Marcus Rashford, Anthony Martial, Raphael Varane e Fred estão fora do clássico de hoje por lesões, enquanto Bruno Fernandes é dúvida.

Já Klopp não poderá contar com Thiago Alcantara e Harvey Elliott, enquanto Curtis Jones está de volta ao plantel.

Manchester United: De Gea; Luke Shaw, Lindelof, Maguire, Wan-Bissaka; Matic, McTominay; Pogba, Bruno Fernandes, Greenwood; Cristiano Ronaldo

Liverpool: Alisson; Matip, Alexander-Arnold, Van Dijk, Robertson; Milner, Fabinho, Henderson; Salah, Mané, Firmino

Principais informações sobre o jogo de hoje

O time do Manchester United entra em campo neste domingo cheio de confiança depois de ganhar da Atalanta pela rodada da Champions League. Pelo clássico inglês, os três pontos são importantes para que a equipe de Cristiano Ronaldo continue vive na briga pela liderança, já que está em 6º com 14 pontos.

Enquanto isso, o Liverpool também venceu na rodada da Champions durante a semana, voltando aos gramados com toda a força necessára especialmente do trio ofensivo, Firmino, Salah e Mané na frente. Dessa maneira, em terceiro lugar com 18 pontos, tem a chance de diminuir a diferença com o líder Chelsea na rodada.

