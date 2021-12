Jogo do Norwich x Arsenal hoje: onde assistir online e horário- 26/12

Pelo Boxing Day no Campeonato Inglês, o Arsenal visita o Norwich neste domingo, 26/12, a partir das 12h (horário de Brasília), pela décima nona rodada jogando no Carrow Road. Confira onde assistir o jogo do Arsenal hoje com transmissão ao vivo somente no online.

Onde assistir jogo do Arsenal hoje ao vivo: O serviço de streaming Star +, disponível somente por assinatura no site oficial ou aplicativos, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Inglês ao vivo neste domingo.

Horário: 12h (horário de Brasília)

Local: Carrow Road, cidade de Norwich, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Na lanterna do Campeonato Inglês com 10 pontos, o Norwich busca o resultado positivo em seu favor neste domingo de qualquer maneira. Somando apenas duas vitórias, outro quatro empates e onze derrotas na temporada, o elenco precisa começar a vencer se quiser escapar do rebaixamento até a segunda divisão.

Enquanto isso, o Arsenal mostrou uma melhora significativa depois de um começo de campeonato desastroso. Agora, em quarta posição com 32 pontos, pode diminuir a diferença com os três primeiros colocados, além de torcer por tropeços dos outros nesta rodada.

Escalações do Norwich x Arsenal:

O técnico do Norwich, Dean Smith, revelou que jogadores testaram positivo, mas não revelou quais, além de Milot Rashica, Mathias Normann, Grant Hanley e Omobamidele que estão lesionados.

Do outro lado, Arteta ainda não pode contar com Auba e Kolasinac.

Norwich: Tim Krul; Williams, Gibson, Kabak, Aarons; Rupp, McLean, Gilmour; Pukki, Cantwell, Placheta

Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, White, Tierney, Gabriel Magalhães; Partey, Xhaka; Saka, Odegaard, Martinelli; Lacazette

Quando é o próximo jogo do Brasil? Seleção tem duelo em janeiro