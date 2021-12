Jogo do Southampton x Tottenham hoje: onde assistir ao vivo – 28/12

Abrindo a vigésima rodada do Campeonato Inglês, as equipes de Southampton x Tottenham se enfrentam nesta terça-feira, 28/12, com a bola rolando a partir das 12h (horário de Brasília), jogando no St Mary’s Stadium. Com transmissão ao vivo somente no streaming, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir jogo do Southampton x Tottenham hoje: O serviço de streaming Star +, disponível apenas por assinatura no site e aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Inglês ao vivo nesta terça-feira.

Horário: 12h (horário de Brasília)

Local: St Mary’s Stadium, cidade de Southampton, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de vencer o West Ham no último domingo pelo início do Boxing Day, o Southampton volta aos gramados nesta terça-feira buscando a sua segunda vitória seguida no Campeonato Inglês. Em 14ª posição com 20 pontos, os anfitriões esperam contar com a força da torcida para sair na frente.

Enquanto isso, o Tottenham busca alcançar o topo da classificação enquanto aparece em quinta posição com 29 pontos, isto é, venceu nove partidas, dois empates e cinco derrotas na temporada. Se ganhar o jogo desta terça, consegue diminuir a vantagem dos adversários da parte de cima.

Escalações de Southampton x Tottenham:

Jack Stephens, Alex McCarthy, Nathan Tella e Lyanco continuam indisponíveis para os anfitriões.

Já para o técnico Conte, os jogadores Cristian Romero e Ryan Sessergnon estão fora.

Southampton: Forster; Salisu, Walker-Peters, Bednarek, Livramento; Romeu, Armstrong, Elyounoussi, Ward-Prowse, Redmond; Broja

Tottenham: Lloris; Sánchez, Dier, Davies; Royal, Winks, Ndombele, Reguillón; Lucas Moura, Harry Kane, Son

