Jogo do Tottenham hoje ao vivo x West Ham onde assistir (31/08)

Disputando a liderança do Campeonato Inglês, o Tottenham enfrenta o West Ham na busca pelos três pontos nesta quarta-feira, 31 de agosto, a partir das 15h45 (horário de Brasília). O jogo do Tottenham hoje será no Estádio Olímpico de Londres com transmissão ao vivo.

O West Ham soma 3 pontos e está na 17ª posição, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Tottenham tem 10 pontos e está na terciera posição, atrás do líder Arsenal e do vice Manchester City.

Onde assistir o jogo do Tottenham hoje – Campeonato Inglês

O jogo do Tottenham hoje vai passar no Star +, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Sem transmissão pela TV, o torcedor deve sintonizar o aplicativo do Star + para curtir todos os momentos do embate entre West Ham e Tottenham nesta quarta-feira, pela rodada do Campeonato Inglês. O streaming, no entanto, só está disponível por assinatura, onde o torcedor deve escolher o pacote que deseja entre filmes, séries e canais de esportes.

Para quem já é membro da plataforma, basta acessar o aplicativo pelo celular, tablet, computador ou smart TV, acessar com o e-mail de usuário e a senha que utiliza para ter acesso em sua conta no streaming.

Mas para quem quer tornar-se assinante, aí deve entrar no site www.starplus.com e optar pelo melhor pacote de serviços, com valores entre R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês.

Lucas Paquetá vai jogar hoje no West Ham?

Contratado pelo West Ham, o brasileiro Lucas Paquetá não deve enfrentar o Tottenham nesta quarta-feira enquanto defende o seu novo clube. O atleta trocou o Lyon pelo time londrino em contrato até 2027, com opção de renovação por mais um ano.

Paquetá defendeu o Lyon por duas temporadas, na França. O meia foi apresentado pelo West Ham ontem, pelas redes sociais. No entanto, o meia ainda não treinou com o grupo de jogadores e, por isso, ainda não está apto para entrar em campo nesta quarta-feira com o elenco londrino.

O brasileiro deve estar pronto para jogar apenas no fim de semana.

Prováveis escalações de West Ham x Tottenham

West Ham: Fabianski; Ogbonna, Kehrer, Zouma; Emerson, Rice, Soucek, Coufal; Pablo Fornals, Bowen e Michail Antonio. Lucas Paquetá foi contratado pelo West Ham recentemente. No entanto, o brasileiro ainda não está pronto para jogar.Em coletiva, o técnico David Moyes não confirmou nenhuma nova baixa.

Tottenham: Lloris; Dier, Sánchez, Davies; Royal, Bissouma, Hojbjerg, Perisic; Kulusevski, Harry Kane e Son. Nenhuma nova baixa foi constatada no plantel de jogadores do técnico Conte.

