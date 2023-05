Jogo do Tottenham hoje na Premier League (13/05): onde vai passar ao vivo

Aston Villa e Tottenham disputam a 36ª rodada do Campeonato Inglês neste sábado, 13 de maio, no Estádio Villa Park, em Birmingham. O jogo do Tottenham hoje começa às 11h, horário de Brasília. Os dois times ocupam a parte de cima da classificação.

Quem vai transmitir jogo do Tottenham hoje ao vivo

O jogo do Tottenham hoje tem transmissão na ESPN 4 e Star Plus neste sábado. Dá para assistir em qualquer lugar do Brasil.

O canal da ESPN está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Quem é cliente só precisa sintonizar a emissora no televisor e assistir como e onde quiser.

O Star Plus é a opção para quem não tem a TV paga em casa. Se você já é membro da plataforma assista pelo computador ou dispositivo móvel com internet. Caso contrário, entre no site (www.starplus.com) e assine o plano.

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Villa Park

Onde assistir jogo do Tottenham hoje: ESPN 4 e Star +

Como vem as equipes no jogo de hoje?

O Aston Villa não vence há duas rodadas no Campeonato Inglês. Em oitavo lugar com 54 pontos, o clube contabiliza até aqui 16 vitórias, seis empates e 13 derrotas. Faltando três rodadas para acabar a temporada, as chances do elenco de Birmingham de entrar na zona de classificação são mínimas. A possibilidade é de garantir a vaga na Liga Europa ou Conference League apenas.

Do outro lado, o Tottenham ainda briga pelo G-4 do Campeonato Inglês enquanto é o sexto colocado da tabela de classificação com 57 pontos, conquistados em 17 vitórias, seis empates e 12 derrotas. Os Spurs disputam com o Liverpool a vaga na zona de classificação.

Escalações de Aston Villa x Tottenham

Conquistar os três pontos no duelo deste sábado é importante tanto para o Aston Villa como para o Tottenham. Os anfitriões não terão Jed Steer, indisponível por lesão.

Para os Spurs, o meia Rodrigo Bentancur e o goleiro Lloris continuam fora do plantel.

Aston Villa: Martínez; Moreno, Mings, Konsa, Young; Douglas Luiz, McGinn, Buendía; Ramsey, Bailey e Watkins.

Tottenham: Forster; Royal, Romero, Lenglet; Porro, Skipp, Hojbjerg, Davies; Son, Kulusevski e Harry Kane.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tottenham Hotspur (@spursofficial)

Rodada do Campeonato Inglês

Dez confrontos serão disputados pela 36ª rodada do Campeonato Inglês neste fim de semana, começando no sábado e seguindo até a segunda-feira, 15 de maio.

13 de maio, sábado:

Leeds x Newcastle - 08h30

Southampton x Fulham - 11h

Chelsea x Nottingham Forest - 11h

Aston Villa x Tottenham - 11h

Manchester United x Wolves - 11h

Crystal Palace x Bournemouth - 11h

14 de maio, domingo:

Everton x Manchester City - 10h

Brentford x West Ham - 10h

Arsenal x Brighton - 12h30

15 de maio, segunda-feira:

Leicester x Liverpool - 16h

Leia também:

Times na zona de rebaixamento até a 5ª rodada do Brasileirão 2023