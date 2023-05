Times na zona de rebaixamento até a 5ª rodada do Brasileirão 2023

A 5ª rodada do Brasileirão 2023 chegou ao fim na quinta, 11, com quatro times na zona de rebaixamento. O Flamengo conseguiu um fôlego e subiu na tabela, então veja como ficou a classificação e o que esperar dos próximos jogos.

Quais times estão na zona de rebaixamento do Brasileirão?

Com o fim da quinta rodada do Brasileirão no dia 11 de maio, a zona de rebaixamento tem os times Cuiabá, Goiás, Coritiba e América Mineiro. Enquanto isso, o Botafogo lidera a disputa, seguido do Palmeiras e Fluminense. Ao todo, o campeonato tem 38 rodadas, o torcedor deve estar preparado para mais mudanças.

CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DA ZONA DE REBAIXAMENTO DO BRASILEIRÃO SÉRIA A

1 Botafogo - 15 pontos

2 Palmeiras - 13 pontos

3 Fluminense - 10 pontos

4 Athletico PR - 9 pontos

5 Cruzeiro - 9 pontos

6 Fortaleza - 9 pontos

7 São Paulo - 8 pontos

8 Atlético MG - 7 pontos

9 Santos - 7 pontos

10 Grêmio - 7 pontos

11 Internacional - 7 pontos

12 Flamengo - 6 pontos

13 Bahia - 6 pontos

14 Vasco - 6 pontos

15 RB Bragantino - 6 pontos

16 Corinthians - 4 pontos

17 Cuiabá - 4 pontos

18 Goiás - 3 pontos

19 Coritiba - 2 pontos

20 América MG - 1 ponto

O Campeonato Brasileiro da Série A traz vinte clubes disputando 38 rodadas em pontos corridos. As rodadas são divididas entre primeiro e segundo turno, onde cada elenco enfrenta o mesmo oponente duas vezes: uma como mandante a outra como visitante.

Cada vitória garante três pontos enquanto o empate dá um para os dois lados. Na parte de cima, o primeiro colocado será declarado o campeão brasileiro. Além disso, vagas são distribuídas para a Libertadores e Sul-Americana na parte de cima.

Enquanto isso, na parte de baixo, os quatro últimos serão rebaixados para a segunda divisão do futebol brasileiro. Estes são os clubes que contabilizam menos pontos na temporada.

No ano passado, Ceará, Atlético Goianiense, Avaí e Juventude foram rebaixados para a segunda divisão.

Relembre quando foi o último título que o Botafogo ganhou.

Jogos da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro

A sexta rodada começa no sábado, 13 de maio, e vai até o domingo, 14, com dez partidas entre os vinte clubes da primeira divisão. Confira todos os jogos da sexta rodada do Brasileirão. Confira onde assistir cada um dos jogos do Brasileirão aqui.

Sábado, 13 de maio | 6ª rodada do Brasileirão

Bahia x Flamengo - 16h

Fluminense x Cuiabá - 18h30

Palmeiras x RB Bragantino - 18h30

Atlético MG x Internacional - 21h

Domingo, 14 de maio | 6ª rodada do Brasileirão

Vasco x Santos - 16h

Corinthians x São Paulo - 16h

Grêmio x Fortaleza - 16h

Goiás x Botafogo - 18h30

Athletico PR x Coritiba - 18h30

América MG x Cruzeiro - 18h30