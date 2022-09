Jogo do Tottenham hoje x Fulham onde assistir e horário ao vivo (03/09)

Brigando pela liderança no Campeonato Inglês, o jogo do Tottenham hoje vai ser contra o Fulham, pela sexta rodada da competição, às 11h (horário de Brasília), neste sábado, 03 de setembro. Jogando no New Tottenham Hotspur Football Stadium. Confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

O Tottenham soma 11 pontos em terceiro lugar, atrás do líder Arsenal e do vice Manchester City. Já o Fulham vem na 8ª posição contabilizando 8 pontos.

Onde assistir o jogo do Tottenham hoje

O jogo do Tottenham hoje vai passar na ESPN e Star +, a partir das 11h (horário de Brasília).

Com exclusividade, o canal possui os direitos de transmissão do Campeonato Inglês pela temporada. Por isso, o local é a única maneira de acompanhar o jogo do Tottenham hoje, neste sábado. O torcedor deve obter o canal da ESPN em sua programação.

Para quem gosta de assistir online, o torcedor também pode acompanhar através do Star +, plataforma de streaming para assinantes. Por isso, o torcedor deve sintonizar através do aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV, se o aparelho for compatível.

Para quem ainda não é assinante, pode encontrar através do site www.starplus.com e, por valores entre R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês, encontrar o melhor pacote para o seu bolso.

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: New Tottenham Hotspur Football Stadium, em Londres

Arbitragem: Stuart Attwell

Onde assistir jogo do Tottenham: ESPN e Star +

Prováveis escalações de Tottenham x Fulham

Os anfitriões não tem novas baixas em seu plantel de jogadores e, por isso, Antonio Conte deverá utilizar todos os seus atletas em campo.

Provável escalação do Tottenham: Lloris; Lenglet, Dier, Sánchez; Hojbjerg, Sessegnon, Bissouma, Doherty; Harry Kan, Son e Richarlison.

O time do Fulham divulgou a contratação de Willian, ex-Corinthians, Dan James e Carlos Vinicius. Enquanto isso, Solomon e Harry Wilson são desfalques.

Provável escalação do Fulham: Leno; Mbabu, Adarabioyo, Ream, Robinson; Reed, João Palhinha, Cordova-Reid, Pereira, Kebano; Mitrovic.

Histórico de Tottenham x Fulham

Em toda a história do futebol, as equipes de Tottenham e Fulham se enfrentaram em 63 oportunidades, entre Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa.

No entanto, é o Tottenham quem tem a vantagem é o Tottenham, com 36 triunfos, 17 empates e o Fulham com apenas 10 triunfos, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

No quesito gols, o Tottenham coleciona 111 gols contra 62 gols, deixando à mostra toda a diferença entre os times. Os elencos se enfrentaram pela última vez em 04 de março de 2021, na temporada retrasada, já que o Fulham só subiu neste ano da segunda divisão.

Confira a última partida entre os times.

Próximos jogos:

TOTTENHAM:

Tottenham x Olympique de Marseille – Quarta-feira, 07/09 às 16h – Champions League

Manchester City x Tottenham – Sábado, 10/09 às 13h30 – Campeonato Inglês

FULHAM:

Fulham x Chelsea – Sábado, 10/09 às 08h30 – Campeonato Inglês

Nottingham Forest x Fulham – Sábado, 16/09 às 16h – Campeonato Inglês

