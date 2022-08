Jogo do Tottenham hoje x Southampton (06/08) onde assistir e horário

O jogo do Tottenham hoje vai ser contra o Southampton, pela primeira rodada do Campeonato Inglês na nova temporada. A bola vai rolar neste sábado, 6 de agosto, a partir das 11h (Horário de Brasília), no New Tottenham Hotspur Football Stadium, em Londres. O jogo terá transmissão ao vivo para todo país.

Onde assistir jogo do Tottenham hoje ao vivo?

O jogo terá transmissão na ESPN e Star +, a partir das onze horas da manhã, pelo horário de Brasília.

Sem transmissão pela televisão aberta, o canal da ESPN é a grande responsável pelos direitos de transmissão do futebol inglês na temporada. No entanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Para acompanhar online, o torcedor deve assinar o streaming Star +, disponível no aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo do Tottenham x Southampton hoje:

Data: Sábado, 06/08/2022

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: New Tottenham Hotspur Football Stadium, em Londres, Inglaterra

Onde assistir: ESPN e Star +

Últimos jogos de Tottenham x Southampton

Tottenham 2 x 3 Southampon (Campeonato Inglês)

Southampon 1 x 1 Tottenham (Campeonato Inglês)

Tottenham 2 x 1 Southampon (Campeonato Inglês)

Confira no vídeo a seguir a última partida entre os dois times.

Jogos da rodada da Premier League hoje

O Campeonato Inglês está de volta! Para a alegria dos torcedores, dez jogos serão realizados neste fim de semana, começando na sexta-feira e seguindo até o domingo, 7 de agosto, pela primeira rodada.

O destaque fica para o jogo entre Fulham e Liverpool, além de Everton contra Chelsea e depois West Ham contra o Manchester City.

Confira a seguir todos os jogos da rodada inglesa.

Sexta-feira (05/08):

Crystal Palace x Arsenal -16h

Sábado (06/08): – jogo do Tottenham hoje

Fulham x Liverpool – 08h30

Bournemouth x Aston Villa – 11h

Newcastle x Nottingham Forest – 11h

Tottenham x Southampon – 11h

Leeds x Wolves – 11h

Everton x Chelsea – 13h30

Domingo (07/08):

Leicester x Brentford – 10h

Manchester United x Brighton – 10h

West Ham x Manchester City – 12h30

