Jogo do Watford x Tottenham hoje: onde assistir ao vivo e horário – 01/01

Pela vigésima primeira rodada do Campeonato Inglês, as equipes Watford e Tottenham se enfrentam neste sábado, 01/01, a partir das 12h (horário de Brasília), jogando no Vicarage Road. Com transmissão ao vivo, confira onde assistir ao jogo do Tottenham hoje ao vivo na TV e online.

Onde assistir Watford x Tottenham hoje: O canal ESPN Brasil, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Inglês ao vivo neste sábado.

Horário: 12h (horário de Brasília)

Local: Vicarage Road, cidade de Watford, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Sem vencer por mais de cinco rodadas, o Watford aparece em 17ª posição com 13 pontos, isto é, venceu somente quatro partidas, empatou uma e perdeu as outras doze durante o Campeonato Inglês. Recém-promovido da segunda divisão, o elenco precisa da vitória se quiser continuar na elite por mais um ano.

Enquanto isso, o Tottenham busca a parte de cima da classificação enquanto ocupa a 7ª posição com o total de 30 pontos conquistados ao longo da temporada. Com nove vitórias, três empates e cinco derrotas, o elenco de Londres espera levar para casa os três pontos enquanto é o favorito no confronto.

Escalações de Watford x Tottenham:

Tom Cleverley pode jogar novamente, enquanto Kiko Femenía, Danny Rose, Ben Foster e Christian Kabasele seguem fora do plantel.

Do outro lado, Antonio Conte não terá Steven Bergwijn, Ryan Sessegnon e Cristian Romero.

Watford: Bachmann; Cathcart, Sierralta, Masina, Kucka; Sissoko, Sema, Louza, Dennis, Cleverley; King

Tottenham: Lloris; Dier, Sánchez, Tanganga; Skipp, Royal, Reguillon, Hojbjerg; Lucas Moura, Son, Harry Kane

