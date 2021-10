Jogo do West Ham x Tottenham hoje: onde assistir e escalações – 24/10

Buscando a liderança, as equipes de West Ham e Tottenham se enfrentam neste domingo, 24/10, a partir das 10h (horário de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Inglês no Estádio Olímpico de Londres. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo do Tottenham.

Onde assistir ao jogo do West Ham e Tottenham hoje ao vivo? O confronto entre West Ham e Tottenham terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV fechada, a partir das 10h (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo.

Data: 24 de outubro de 2021

Horário: 10h (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Londres, cidade de Londres, na Inglaterra

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de West Ham e Tottenham

O elenco anfitrião poderá contar novamente com Michail Antonio, uma das peças fundamentais no elenco do time, além de Ryan Fredericks e Mark Noble.

Já o técnico Nuno Espírito Santo, dos Spurs, não terá Matt Doherty e Ryan Sessegnon, lesionados.

West Ham: Fabianski; Cresswell; Ogbonna, Zouma, Johnson; Soucek, Rice; Bowen, Benrahma, Pablo Fornals; Michail Antonio

Fabianski; Cresswell; Ogbonna, Zouma, Johnson; Soucek, Rice; Bowen, Benrahma, Pablo Fornals; Michail Antonio Tottenham: Lloris; Dier, Reguillón, Romero, Royal; Skipp, Hojbjerg; Lucas Moura, Ndombele, Son; Harry Kane

Principais informações sobre o jogo de hoje

Em 7ª posição com 14 pontos, o time do West Ham realiza uma boa campanha até o momento no Campeonato Inglês, contabilizando quatro vitórias, dois empates e também duas derrotas. Por isso, se ganhar o jogo deste domingo, consegue alcançar a parte de cima da tabela e ultrapassa até mesmo o adversário.

Enquanto isso, o Tottenham está em 5º com 15, ou seja, somente um ponto a mais do que os rivais do confronto de hoje. Dessa maneira, ganhando o jogo, sobe uma posição, mas além disso, tem que torcer por tropeços dos adversários que também jogam neste domingo para que não se prejudique no fim de semana.

