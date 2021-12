Jogo do Wolves x Chelsea hoje: onde vai passar e horário – 19/12

Equipe do Chelsea precisa da vitória neste domingo para diminuir a diferença com o líder do Campeonato Inglês

Pela décima oitava rodada do Campeonato Inglês, a bola vai rolar entre Wolves e Chelsea neste domingo, 19/12, às 11h (horário de Brasília), em confronto no Molineux Stadium. Com transmissão ao vivo no online, confira onde assistir o jogo do Chelsea de hoje.

Onde vai passar o jogo do Chelsea hoje ao vivo: O serviço de streaming Star +, disponível somente por assinatura no site oficial e aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Inglês ao vivo neste domingo.

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Molineux Stadium, cidade de Wolverhampton, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream do jogo do Chelsea hoje: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

O time do Wolves vem embalado depois de vencer o Brighton na última rodada. Ocupando a oitava posição do Campeonato Inglês com 24 pontos, o elenco contabiliza sete vitórias, três empates e também sete derrotas, isto é, tem que garantir o resultado positivo hoje se quiser continuar subindo na classificação e brigar na parte de cima.

Enquanto isso, o Chelsea tem a oportunidade de empatar com os primeiros colocados se vencer o jogo deste domingo e, quem sabe assim, alcançar a liderança nas próximas rodadas até o Natal. Em terceiro lugar com 37 pontos, os três pontos vão fazer a diferença já que acumula onze triunfos, quatro empates e dois jogos perdidos na temporada.

Confira os lances do último jogo entre os dois.

Escalações de Wolves x Chelsea:

Yerson e o Fabio testaram positivo para Covid-19 e por isso estão afastados do grupo, enquanto Ait-Nouri, Pedro Neto, Jonny e Hee-Chan lesionados.

Do outro lado, Tuchel não poderá contar com Romelu Lukaku, Timo Werner, Ben Chilwell, Callum Hudson-Odoi e Mateo Kovacic para o jogo do Chelsea hoje.

Wolves: José Sá; Saiss, Coady, Kilman; Marçal, João Moutinho, Neves, Nelson Semedo; Podence, Raul Jiménez, Trincão

Chelsea: Mendy; Chalobah, Christensen, Rudiger; James, Kanté, Alonso, Barkley; Ziyech, Mount, Havertz

