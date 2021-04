Kevin De Bruyne renova com Manchester City até 2025

O jogador belga Kevin De Bruyne assinou uma extensão de dois anos de contrato com o Manchester City na manhã desta quarta-feira (07). A ação vem logo depois do jogador marcar na vitória contra o Borussia Dortmund pelo jogo de ida nas quartas de final da Champions League. Agora, o atleta permanece até 2025. Então, veja mais sobre a renovação de contrato do craque.

Conheça o jogador Kevin De Bruyne

Nascido em Drongen, na Bélgica, o jogador de 29 anos deu os primeiros passos no futebol nas categorias de base do Genk, clube de seu país natal. Em 2012, transferiu-se ao Chelsea por empréstimo, onde passou somente um ano jogando pelos azuis. No mesmo ano, também defendeu o Werder Bremen.

Em 2014, assinou em definitivo com o Wolfsburg, onde ganhou uma Taça da Alemanha e Supertaça da Alemanha. Foi aí que De Bruyne chegou ao Manchester City. Em 2015, o belga viajou até a cidade de Manchester, onde permanece até hoje.

De Bruyne renova com o Manchester City até 2025

O Manchester City anunciou que Kevin De Bruyne renovou o seu contrato por mais dois anos, ou seja, vestirá a camisa dos azuis até 2025. Em entrevista ao site oficial do clube, o jogador mostrou-se ansioso pelos novos desafios e feliz com a extensão de contrato.

“Eu não poderia estar mais feliz. Desde que entrei na City em 2015, tenho me sentido em casa. Eu amo os fãs, minha família está estabelecida aqui em Manchester e meu próprio jogo tem se desenvolvido muito bem. Este clube de futebol está voltado para o sucesso. Ele me oferece tudo que preciso para maximizar meu desempenho, então assinar este contrato foi uma decisão direta. Estou jogando o melhor futebol da minha carreira e, honestamente, sinto que há mais por vir”.

De Bruyne não para de impressionar torcedores e até mesmo a Diretoria do time. Ao todo, possui 225 jogos e sessenta e cinco gols, além de chegar a marca de 105 assistências. Conquistou dois títulos do Campeonato Inglês, quatro da Copa da Liga Inglesa, um da Copa da Inglaterra e outro na Supertaça da Inglaterra.

Destaques de Kevin De Bruyne na carreira

O craque é muito conhecido por seu talento em fazer gol e também servir os seus colegas de equipe com belas assistências. Durante a temporada de 2016/17, o belga jogou 49 partidas com sete gols e 21 assistências, ou seja, figurando na lista dos jogadores com mais assistências no Campeonato.

No ano seguinte, De Bruyne foi campeão com o City, participando de 52 jogos com doze gols e novamente 21 assistências aos colegas de equipe, como um grande meia faz. Na temporada 2019 Kevin também teve grande destaque no futebol, onde marcou dezesseis gols e 23 assistências.

Além disso, o craque sempre figura na lista de prêmios de melhores do mundo. Na última edição do prêmio FIFA The Best, apareceu entre os dez indicados ao troféu da temporada 2019/2020, perdendo para Robert Lewandowski, mas ainda assim recebendo diversos votos dos participantes.

