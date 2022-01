Leeds x Burnley: onde assistir, horário e escalações hoje – 02/01

As equipes de Leeds x Burnley se enfrentam neste domingo, 02/01, com a bola rolando a partir das 11h (horário de Brasília), na vigésima primeira rodada do Campeonato Inglês no Elland Road. Com transmissão ao vivo, confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo na TV e online.

Onde assistir Leeds x Burnley: O canal ESPN, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Inglês ao vivo neste domingo.

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Elland Road, cidade de Leeds, na Inglaterra

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Ocupando a 16ª posição do Campeonato Inglês com 16 pontos, o Leeds precisa da vitória neste domingo se quiser continuar subindo na classificação e, dessa maneira, se afastar por completo da zona de rebaixamento. Com três vitórias, sete empates e oito derrotas, luta para se manter na elite.

Enquanto isso, o Burnley ocupa a zona de rebaixamento na 18ª posição com 11 pontos, contabilizando uma vitória somente na temporada, com oito empates e sete derrotas pelo campeonato. Por isso, a vitória neste confronto de hoje é importante para o elenco visitante, que pretende fazer tudo que estiver ao seu alcance para levar os três pontos para casa.

Escalações de Leeds e Burnley:

Marcelo Bielsa não poderá contar com Cresswell, Rodrigo, Phillips, Shackleton e Cooper.

Do outro lado, o Burnley não terá Josh Brownhill, Ashley Barnes, Maxwel Cornet e Connor Roberts.

Leeds: Meslier; Diego Llorente, Firpo, Koch, Ayling; Harrison, Forshaw, Raphinha, Dallas; Roberts, Bamford

Burnley: Hennessey; Taylor, Mee, Tarkowski, Lowton; McNeil, Cork, Westwoord, Gudmundsson; Wood, Lennon

