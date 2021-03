Leeds x Chelsea: onde assistir e possíveis escalações – 13/03/2021

Leeds e Chelsea se enfrentam neste sábado (13) a partir das 09h30 (horário de Brasília), no Elland Road, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir.

Leeds x Chelsea: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como chegam as equipes para o jogo?

A equipe do Leeds aparece em 11º com trinta e cinco pontos, ou seja, precisa vencer a partida deste sábado de qualquer maneira para subir na tabela e garantir uma vaga em competições para a próxima temporada. Assim, Marcelo Bielsa não possui em seu plantel Pablo Hernandez, Pascal Struijk e Adam Forshaw.

Por outro lado, o Chelsea está em 4º com cinquenta. Dessa maneira, se vencer hoje, desbanca o Leicester e dorme em terceiro lugar. Ao todo, a equipe comandada por Tuchel possui catorze vitórias, oito empates e seis derrotas. Então, para o jogo deste sábado, Thiago Silva e Tammy Abraham estão indisponíveis já que não treinaram.

Possíveis escalações de Leeds x Chelsea

Possível Leeds: Meslier; Llorente, Dallas, Cooper, Ayling; Klich, Raphael, Costa, Roberts, Phillips; Bamford.

Possível Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Zouma; James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Mount, Werner, Havertz.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo pela última vez na segunda-feira (08), em partidas pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. Assim, o Chelsea venceu o Everton por 2 a 0 em casa, enquanto o Leeds foi derrotado pelo West Ham em 2 a 0.

