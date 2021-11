Leeds x Crystal Palace: onde assistir e escalações do jogo – 30/11

Abrindo a décima quarta rodada do Campeonato Inglês, as equipes de Leeds x Crystal Palace se enfrentam nesta terça-feira, 30/11, ao vivo a partir das 17h15 (horário de Brasília) no Elland Road. Dessa maneira, confira onde assistir o jogo.

Onde assistir Leeds x Crystal Palace: O confronto entre Leeds e Crystal Palace hoje ao vivo terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV fechada, além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS.

Horário: 17h15 (horário de Brasília)

Local: Elland Road, cidade de Leeds, na Inglaterra

TV: Fox Sports

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Ocupando a 17ª posição do Campeonato Inglês com 12 pontos, o time do Leeds busca a vitória nesta terça-feira para conseguir se afastar completamente da zona de rebaixamento. Com duas vitórias, seis empates e cinco derrotas, o time não mostra o bom desempenho que mostrou na temporada passada, precisando reverter a situação enquanto tem o tempo.

Enquanto isso, o Crystal Palace tropeçou na última rodada contra o Aston Villa, mas vem de bons resultados e aparece em boa colocação na tabela do Inglês. Com 16 pontos no 11º lugar, o elenco visitante tem a oportunidade de se aproximar ainda mais da parte de cima se ganhar o confronto de hoje, acumulando três triunfos, sete empates e três jogos perdidos.

Escalações de Leeds x Crystal Palace:

Marcelo Bielsa, técnico dos anfitriões, não pode contar com Koch, enquanto os visitantes não tem McArthur, Ferguson e Andersen.

LEEDS: Meslier; Firpo, Cooper, Phillips, Diego Llorente; Forshaw, Dallas; Harrison, Raphael, Rodrigo; James

CRYSTAL PALACE: Guaita; Ward, Tomkins, Guehi, Mitchell; Milivojevic, Kouyaté; Olise, Gallagher, Zaha; Benteke

