Leeds x Crystal Palace: onde assistir e possíveis escalações (08/02)

Encerrando a 23ª rodada do Campeonato Inglês, as equipes do Leeds e Crystal Palace se enfrentam nesta segunda-feira (08), às 17h, no Elland Road. Empatados na pontuação, quem vencer o confronto de hoje pula uma posição e desbanca o Arsenal na tabela. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Leeds x Crystal Palace: onde assistir ao vivo?

A partida possui transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN às 17h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Leeds x Crystal Palace

Para o técnico Marcelo Bielsa, os jogadores Rodrigo e Ian Poveda estão lesionados e por isso não podem entrar em campo nesta segunda.

Possível Leeds: Meslier; Struijk, Ayling, Alioski, Cooper; Phillips, Klich, Dallas, Raphael, Harrison; Bamford.

O novo desfalque para o Crystal Palace é Wilfried Zaha. No último jogo, Zaha sofreu uma lesão no tendão da coxa e agora está indisponível para Roy Hodgson.

Possível Crystal Palace: Guaita; Clyne, Dann, Cahill, van Aanholt; Milivojevic, Ayew, Riedewald, Eze; Benteke, Batshuayi.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros jogos também aconteceram no fim de semana pelo Campeonato Inglês na vigésima terceira rodada. Ademais, veja todos os resultados.

Aston Villa 1 x 0 Arsenal

Burnley 1 x 1 Brighton

Newcastle 3 x 2 Southampton

Fulham 0 x 0 West Ham

Manchester United 3 x 3 Everton

Tottenham 2 x 0 West Bromwich

Wolves 0 x 0 Leicester

Liverpool 1 x 4 Manchester City

Sheffield United 1 x 2 Chelsea

Como estão as equipes nesta temporada?

O Leeds aparece em 11º lugar com vinte e nove pontos. Portanto se ganhar o confronto de hoje, pula uma posição e desbanca o Arsenal com trinta e dois pontos, ficando ainda mais próximo das primeiras posições. Dessa maneira, venceu nove jogos, empatou dois e perdeu dez.

Enquanto isso, o Crystal Palace também possui vinte e nove. Em 13ª posição, o time visitante entra em campo com o propósito de vencer o confronto direto e, assim, continuar na briga para garantir uma vaga em competições internacionais. Então, o Palace tem oito vitórias, cinco empates e nove derrotas.