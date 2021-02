Leeds x Everton: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês (03/02)

Leeds e Everton entram em campo nesta quarta-feira (03), às 16h30, no Elland Road, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. No meio da tabela, ambas as equipes precisam do resultado para alcançar as primeiras posições. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Leeds x Everton: onde assistir ao vivo?

A partida do Campeonato Inglês possui transmissão ao vivo do canal ESPN HD, às 16h30 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Leeds x Everton

Ao time de Marcelo Bielsa, o meia Rodrigo é dúvida depois de se machucar no último jogo. Já Raphinha e Patrick Bamford devem estar de volta.

Possível Leeds: Meslier; Struijk, Ayling, Alioski, Cooper; Phillips, Klich, Dallas, Raphael, Harrison; Bamford.

O goleiro titular Jordan Pickford está fora do jogo de hoje, confirmou Carlo Ancelotti em coletiva. Fabian Delph está de volta, mas Allan e Jean-Philippe Gbamin continuam indisponíveis.

Possível Everton: Olsen; Coleman, Keane, Mina, Digne; Gomes, Doucoré, Iwobi; Richarlison, Rodríguez, Dominic-Calvert Lewin.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros jogos também aconteceram no meio da semana pelo Campeonato Inglês na vigésima segunda rodada. Ademais, veja quais são e os horários.

Sheffield United 2 x 1 West Bromwich

Wolves 2 x 1 Arsenal

Manchester United 9 x 0 Southampton

Newcastle 1 x 2 Crystal Palace

Fulham x Leicester – 15h

Burnley x Manchester City – 15h

Liverpool x Brighton – 17h15

Aston Villa x West Ham – 17h15

Tottenham x Chelsea – Quinta-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe do Leeds está em 11ª posição com vinte e nove pontos. Dessa maneira, venceu nove jogos, empatou dois e perdeu também nove. O time anfitrião vem com duas vitórias na mala, assinalando a terceira seguida se garantir assim os três pontos hoje.

O Everton começou bem a temporada. Entretanto, não conseguiu se manter na liderança e agora segue no meio da tabela, em 8ª posição com trinta e três pontos. Agora, precisa voltar aos trilhos se quiser terminar com uma vaga garantida no próximo ano.