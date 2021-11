Leeds x Leicester: saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo (07/11)

As equipes de Leeds x Leicester se enfrentam neste domingo, 07/11, às 11h (horário de Brasília), pela décima primeira rodada do Campeonato Inglês no Elland Road. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir ao jogo do Leeds x Leicester hoje? A partida entre Leeds e Leicester terá transmissão ao vivo a partir das 11h (Horário de Brasília) na plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única responsável por passar o jogo hoje.

Data: 07 de novembro de 2021

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Elland Road, cidade de Leeds, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Leeds x Leicester

Marcelo Bielsa, técnico do Leeds, não tem em seu plantel de jogadores Koch, Ayling e Bamford.

Os visitantes podem contar novamente com Harvey Barnes, Ricardo Pereira e James Maddison.

Leeds : Meslier; Struijk, Cooper, Diego Llorente; Shackleton, Phillips, Dallas; James, Rodrigo, Raphael; Harrison

: Meslier; Struijk, Cooper, Diego Llorente; Shackleton, Phillips, Dallas; James, Rodrigo, Raphael; Harrison Leicester: Schmeichel; Evans, Amartey, Soyuncu; Ndidi, Pereira, Tielemans, Castagne; Vardy, Maddison, Iheanacho

Principais informações sobre o jogo de hoje

Depois de vencer o Norwich na última rodada do Campeonato Inglês, o Leeds entra em campo neste domingo buscando a sua segunda vitória seguida para continuar subindo na classificação para se livrar do rebaixamento. Dessa maneira, com o apoio da torcida em peso, pode ganhar os três pontos.

Já o Leicester vem de empate contra o Spartak Moscow na fase de grupos da Liga Europa. Pela liga nacional, está em décimo segundo lugar com 14 pontos sendo quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas também, esperando quem sabe alcançar a parte de cima da tabela o quanto antes.

+ Saiba quando será o próximo jogo da Seleção Brasileira nas Eliminatórias