Leeds x Southampton: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês (23/02)

Leeds e Southampton se enfrentam nesta terça-feira (23) a partir das 15h (horário de Brasília), no Elland Road, em jogo atrasado da 18ª rodada do Campeonato Inglês. Ambas as equipes precisam do resultado para subir na tabela de classificação. Então, saiba a seguir onde assistir ao jogo.

Leeds x Southampton: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como chegam as equipes para o jogo?

A equipe do Leeds aparece em 12º com trinta e dois pontos, brigando para subir na tabela e assim conquistar uma vaga em competições para a próxima temporada. Dessa maneira, possui dez vitórias, dois empates e doze derrotas. Para o confronto de hoje, Phillips, Adam Forshaw, Rodrigo Moreno, Berardi e Ian Poveda estão fora, enquanto Diego Llorente retorna ao plantel.

Enquanto isso, o Southampton está em 14º com trinta pontos. Se vencer hoje, pula duas posições e desbanca o rival, assumindo a posição. Então, para o jogo desta terça, nenhuma nova lesão foi detectada, apenas o possível retorno de Stuart Armstrong.

Possíveis escalações de Leeds x Southampton

- PUBLICIDADE -

Possível Leeds: Meslier; Dallas, Struijk, Ayling, Cooper; Klich, Shackleton, Raphael, Harrison; Roberts, Bamford.

Possível Southampton: McCarthy; Bednarek, Vestergaard, Salisu, Bertrand; Djenepo, Ward-Prowse, Romeo, Minamino; Danny Ings, Redmond.

Últimos jogos

No fim de semana, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês, o Leeds perdeu por 1 a 0 para o Wolves na sexta (19) fora de casa.

Por fim, o Southampton ficou no 1 a 1 contra o Chelsea na manhã de sábado (20) em casa.

Conheça Marco Rose, novo técnico do Borussia Dortmund