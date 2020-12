Leeds x West Ham: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

O Leeds recebe nesta sexta-feira (11), às 17h, o West Ham, no Elland Road, pela décima segunda rodada do Campeonato Inglês. Ademais, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Se vencer, o time visitante chega aos vinte pontos, colando na quarta posição. Mas, para os anfitriões, o resultado positivo hoje é ainda mais indispensável, principalmente para escapar da zona de rebaixamento.

O jogo entre Leeds e West Ham possui transmissão do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

O Leeds aparece em 14º, com catorze pontos. Até o momento, venceu quatro, empatou duas e perdeu cinco. Se ganhar este confronto, sobe boas posições e se distancia da parte de baixo da classificação.

Enquanto isso, em 8ª posição com dezessete pontos, o West Ham está perto de chegar aos vinte pontos e alcançar o Leicester, em quarta posição. Dessa maneira, possui cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Ademais, nenhuma das equipes disputa torneios internacionais nesta temporada.

Diego Llorente e Robin Koch saíram machucados da partida contra o Chelsea na rodada passada e assim, dessa maneira, são baixas para este jogo, confirmou Marcelo Bielsa em coletiva ao site oficial. Além disso, o comandante não deu pistas sobre quem pode entrar em campo no lugar da dupla.

Por outro lado, ao clube visitante, Ryan Fredericks segue indisponível. Mas Yaymolenko e Michail Antonio são dúvidas.

🗞 TEAM NEWS @Michailantonio: "It’s probably doubtful. He’s still recovering so at this moment in time he’s more than likely doubtful for the game."@RyanFredericks_: "We're waiting. He had an injury for a day or two with a bit of a groin strain & has just come back."#LEEWHU

— West Ham United (@WestHam) December 10, 2020