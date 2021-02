Leicester x Arsenal: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês (28/02)

Leicester x Arsenal – Pela 26ª rodada do Campeonato Inglês, Leicester e Arsenal se enfrentam neste domingo (28) a partir das 09h (horário de Brasília), no King Power Stadium. Ambas as equipes precisam do resultado para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Leicester x Arsenal: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming DAZN. Ademais, para adquirir o produto, a assinatura está disponível no site oficial.

Horário ao vivo: 09h

Transmissão: DAZN (Fechada para assinantes)

Possíveis escalações

Possível Leicester: Schmeichel; Thomas, Söyüncü, Castagne, Evans; Tielemans, Ndidi, Barnes, Under, Albrighton; Vardy.

Possível Arsenal: Leno; Tierney, David Luiz, Pablo, Bellerín; Partey, Xhaka; Pepé, Rowe; Lacazette, Aubameyang.

Como vem as equipes para o jogo?

Em terceiro lugar está o Leicester com quarenta e nove pontos. Brigando pela vice-liderança com o United, a equipe precisa vencer e torcer por um tropeço do adversário que também joga hoje. Então, para o jogo deste domingo, os jogadores James Maddison, Ayo Pérez seguem fora.

Enquanto isso, o Arsenal precisa se recuperar de um mal começo de temporada. Em 11º com trinta e quatro, o time londrino tem que garantir os três pontos para, assim, subir na tabela. Para o confronto, o técnico Arteta não pode contar com Runarsson, enquanto Holding está disponível novamente.

Últimos jogos de Leicester e Arsenal

Ambas as equipes entraram em campo pela última vez na quinta-feira (25) pelo jogo de volta na segunda fase da Liga Europa. Por 2 a 0, o Leicester foi derrotado pelo Slavia Praga jogando em casa.

Por fim, o Arsenal goleou em 3 a 2 o Benfica jogando na Grécia.

