Leicester x Aston Villa: onde assistir ao vivo o jogo da Premier League (04/04)

Saiba como assistir ao jogo do Leicester x Aston Villa hoje. Foto: Reprodução Dom Le Roy by Pexels

Torcedor pode assistir na TV fechada e no serviço de streaming a partida do Campeonato Inglês hoje

O Leicester recebe o Aston Villa nesta terça-feira, 4 de abril, em jogo atrasado da sétima rodada do Campeonato Inglês. A bola vai rolar entre Leicester x Aston Villa às 15h45 (Horário de Brasília), no King Power Stadium. Enquanto os anfitriões ocupam a zona de rebaixamento, os visitantes buscam a parte de cima da tabela.

VEJA TAMBÉM: onde assistir Athletic Bilbao x Osasuna

Transmissão jogo do Leicester x Aston Villa hoje

Leicester x Aston Villa hoje no Campeonato Inglês vai passar no ESPN 3 e Star Plus ao vivo. O canal só está disponível em operadoras de TV paga, assim como no serviço de streaming só quem é assinante pode ver.

Torcedores de todos os lugares do Brasil vão assistir ao jogo de futebol internacional na ESPN, canal pago. Entre em contato com o seu provedor de TV para contratar os serviços do pacote dos canais.

Não tem a TV fechada em casa? Dá para assistir o duelo pela plataforma de streaming Star+, disponível na plataforma de streaming. Quem é assinante tem acesso ao catálogo de filmes, séries e documentários, além dos esportes ao vivo.

Acesse o site (www.starplus.com) e compre o melhor pacote ao seu bolso.

Quem é o artilheiro do Campeonato Inglês de 2023?

Erling Haaland, com 28 gols, é o artilheiro do Campeonato Inglês pelo Manchester City. Com apenas 22 anos de idade, o norueguês disputou 26 partidas até aqui.

Harry Kane, do Tottenham, tem 21 gols e vem na segunda posição. Já Ivan Toney, do Brentford, ocupa a terceira posição da artilharia com 17 marcações.

Para o Leicester, o artilheiro é James Maddison e Barnes, com nove gols marcados. Já o Aston Villa aparece com Watkins com 10 gols marcados.

Quantas rodadas tem a Premier League?

O Campeonato Inglês, ou Premier League, tem 38 rodadas divididas em dois turnos, sendo 19 em cada. O time que ocupar a liderança da tabela ao fim das rodadas com mais pontos será declarado o campeão inglês.

Na parte de cima os quatro primeiros se classificam para a Champions, enquanto o quinto e sexto lugar vão para a fase de grupos da Liga Europa. Já o sétimo vai para a Conference League.

Na parte de baixo da classificação, os três últimos são rebaixados para a segunda divisão do futebol inglês.

Quais são os maiores campeões do Campeonato Inglês?

Escalações de Leicester e Aston Villa

Seguindo os passos do Chelsea, o Leicester demitiu o técnico Brendan Rodgers após a derrota para o Crystal Palace no fim de semana. Foram quatro anos no cargo. Enquanto o novo nome não é anunciado, Adam Sadler e Mike Stowell serão os responsáveis.

Para o Aston Villa, Unai Emery é o responsável pelo Aston Villa. Na última rodada o time ganhou do Chelsea fora de casa. Para o jogo desta terça, Cash, Steer e Coutinho estão fora.

Leicester: Iversen; Castagne, Souttar, Faes, Ricardo Pereira; Dewsbury-Hall, Ndidi, Maddison; Tetê, Barnes e Iheanacho.

Aston Villa: Martínez; Young, Mings, Moreno, Konsa; McGinn, Kamara, Douglas Luiz, Ramsey; Watkins e Buendía.

Leicester City Football Club has reached a mutual agreement with Brendan Rodgers that will see him leave the Club after four years as our Men’s First Team Manager. — Leicester City (@LCFC) April 2, 2023



Leia também: Conheça a história da Premier League