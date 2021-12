Leicester x Newcastle: onde vai passar, horário e escalações – 12/12

O confronto entre Leicester x Newcastle vai acontecer neste domingo, 12/12, com a bola rolando a partir das 11h (horário de Brasília), pela décima sexta rodada do Campeonato Inglês no King Power Stadium. Com transmissão na TV, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Leicester x Newcastle: O canal ESPN, disponível em operadoras por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Inglês ao vivo neste domingo.

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: King Power Stadium, cidade de Leicester, na Inglaterra

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de ser eliminado da Liga Europa durante a semana, o Leicester volta aos gramados pelo Campeonato Inglês para lutar pelos três pontos e, então, subir na classificação. Em décimo primeiro lugar com 19 pontos, os anfitriões contabilizam cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas, isto é, precisam contar com o seu melhor desempenho em campo para retomar os bons resultados e, quem sabe, chegar ao topo da tabela.

Enquanto isso, o Newcastle vem em décimo nono lugar com 10 pontos apenas, na zona de rebaixamento neste começo de temporada. Se quiser deixar a degola e se afastar de vez, os visitantes precisam vencer o jogo de hoje e principalmente torcer por um tropeço do Burnley, que também entra em campo neste domingo. Por fim, venceu apenas uma partida, empatou outras sete e perdeu também sete.

Confira a escalação do jogo de hoje:

Fofana, Pereira e James Justin são os únicos desfalques para o jogo de hoje.

Do outro lado, somente Dummett continua indisponível.

Leicester: Schmeichel; Thomas, Soyuncu, Evans, Castagne; Dewsbury-Hall, Ndidi; Barnes, Maddison, Lookman; Daka

Newcastle: Dúbravka; Manquillo, Schar, Lascelles, Lewis; Almirón, Shelvey, Willock, Saint-Maximin; Joelinton, Wilson

