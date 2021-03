Leicester x Sheffield: onde assistir e possíveis escalações – 14/03/2021

Leicester e Sheffield se enfrentam neste domingo (14) a partir das 11h (horário de Brasília), no King Power Stadium, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. Se vencer e o Manchester United perder, equipe do Leicester assume a vice-liderança. Então, saiba a seguir onde assistir.

Leicester x Sheffield: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como estão as equipes na temporada?

O Leicester está em terceiro lugar no Campeonato Inglês com cinquenta e três pontos. Dessa maneira, pode terminar a rodada na vice-liderança se ganhar, mas precisa torcer também por tropeço do Manchester United. Então, no jogo de hoje, James Maddison, Harvey Barnes, James Justin, Wes Morgan e Cengiz Ünder estão fora.

Enquanto isso, o Sheffield segue na lanterna com catorze pontos. Mesmo se garantir a vitória hoje, não deixa a posição, mas soma pontos. Ao todo, venceu quatro jogos, empatou dois e perdeu vinte e dois. Na partida deste domingo, os visitantes não possuem novas lesões.

Possíveis escalações de Leicester x Sheffield

Possível Leicester: Schmeichel; Amartey, Söyüncü, Fofana, Ndidi; Tielemans, Castagne, Tavares, Pereira; Iheanacho, Vardy.

Possível Sheffield: Ramsdale; Bryan, Ampadu, Baldock; Norwood, Lundstram, Bogle, Stevens, Fleck; Brewster, McGoldrick.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes jogaram pela última vez no sábado (06) pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. O Sheffield foi derrotado pelo Southampton por 2 a 0, enquanto o Leicester venceu o Brighton por 2 a 1.

