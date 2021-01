Leicester x Southampton: onde assistir ao jogo de hoje (16/01)

Neste sábado (16), a bola rola entre Leicester e Southampton pela décima nona rodada do Campeonato Inglês, no King Power Stadium. Se vencer o confronto, a equipe anfitriã dorme em segundo lugar na tabela, com trinta e cinco, atrás do líder Manchester United por apenas um ponto. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Leicester x Southampton: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

+ Wayne Rooney se aposenta dos gramados para treinar o Derby County

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como estão as equipes na temporada?

Em 4º lugar na tabela de classificação, o Leicester tem a chance de dormir em segundo lugar se vencer este confronto. Com trinta e cinco na conta, fica somente um ponto atrás do líder Manchester United. Ademais, a equipe chegou a liderar o campeonato por algumas rodadas, mas não conseguiu manter o desempenho. Por fim, na segunda fase da Liga Europa, joga contra o Slavia Praga.

Enquanto isso, o Southampton aparece um pouco mais abaixo no Campeonato, em 7º contabilizando vinte e nove pontos. Se ganhar os três pontos hoje, cola nas cinco primeiras posições, incomodando Everton, Manchester City e o próprio Leicester.

Prováveis escalações de Leicester x Southampton

Para a equipe anfitriã, o técnico Brendan Rodgers garantiu em entrevista coletiva que Jamie Vardy, Maddison, Ricardo Pereira e Cengiz Ünder podem estar de volta ao time titular no confronto de hoje. Entretanto, Dennis Praet continua indisponível.

Provável Leicester: Schmeichel; Fofana, Justin, Castagne, Evans; Ndidi, Tielemans, Under; Maddison, Barnes, Albrighton; Vardy.

Do outro lado, o atacante Danny Ings testou positivo para covid-19 e por isso está afastado do plantel, cumprindo isolamento e em recuperação. Além disso, Nathan Redmond, Vestergaard, Moussa Djenepo, Obafemi e Nathan Tella também não podem jogar, mas por motivos de lesão.

Mas boas notícias também chegaram ao Southampton. Ché Adams e Alex McCarthy estão de volta ao time titular.

Provável Southampton: Foster; Walker-Peters, Bednarek, Stephens, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Diallo, Djenepo; Walcott, N’Lundulu.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros nove jogos também acontecem durante o fim de semana pela décima nona rodada da Premier League. Ademais, confira os jogos de hoje.