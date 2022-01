Leicester x Tottenham: onde assistir na TV, online e horário hoje – 19/01

Em partida atrasada da 17ª rodada do Campeonato Inglês, Leicester x Tottenham se enfrentam nesta quarta-feira, 19/01, a partir das 16h30 (horário de Brasília), jogando no King Power Stadium. Com transmissão ao vivo do jogo de hoje, saiba onde assistir na TV e online.

Onde assistir o jogo do Leicester x Tottenham ao vivo:

Pela décima sétima rodada do Campeonato Inglês, a partida começa às 16h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), 19 de janeiro de 2022, no King Power Stadium, na cidade de Leicester, na Inglaterra.

A ESPN vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de vencer o Liverpool em casa, o Leicester volta para os gramados do Campeonato Inglês para enfrentar um grande adversário. Ocupando a 10ª posição com 25 pontos, o elenco contabiliza sete vitórias, quatro empates e sete derrotas no total, buscando subir na classificação em busca de uma vaga.

Enquanto isso, o Tottenham segue em 6º com 33 pontos, isto é, tem como principal objetivo se manter vivo na disputa pela liderança da temporada. Contabilizando dez vitórias, três empates e cinco derrotas, o time visitante precisa levar os três pontos para casa para desbancar o rival Arsenal e subir uma posição.

Escalações de Leicester e Tottenham:

Boubakary Soumaré e Ayoze Pérez são dúvidas, enquanto Timothy Castagne segue fora.

Já Antonio Conte ainda não pode contar com Cristian Romero, Son e Eric Dier, enquanto Steven Bergwijn está de volta.

Provável escalação de Leicester: Schmeichel; Thomas, Verstergaard, Soyuncu, Albrighton; Tielemans, Desbury-Hall; Barnes, Maddison, Lookman; Daka

Provável escalação de Tottenham: Lloris; Tanganga, Sánchez, Davies; Royal, Hojbjerg, Skipp, Sessegnon; Lo Celso, Lucas Moura; Harry Kane

