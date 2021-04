Liverpool x Aston Villa: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês (10/04)

Liverpool e Aston Villa se enfrentam neste sábado (10), no Anfield Stadium, a partir das 11h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Liverpool x Aston Villa: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do Liverpool aparece em 7º com quarenta e nove pontos. Dessa maneira, precisa vencer o confronto deste sábado para continuar subindo e, assim, diminuir a diferença com os adversários que estão no topo. Em seu plantel, não pode contar com Divock Origi, Joe Gomez, Jordan Henderson, Joel Matip e Virgil van Dijk.

Enquanto isso, o Aston Villa está em 9º com quarenta e quatro, apresentando bom desempenho em campo nos últimos jogos. Por isso, se garantir os três pontos hoje, segue na busca pela vaga em competições internacionais. Por fim Jack Grealish e Wesley seguem indisponíveis.

Possíveis escalações de Liverpool x Aston Villa

Possível Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Thiago, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Mané, Diogo Jota.

Possível Aston Villa: Martínez; Mings, Konsa, Targett, Cash; Douglas Luiz, Sanson; McGinn, El Ghazi, Traoré; Watkins.

Últimos jogos

A equipe do Aston Villa entrou em campo pela última vez no domingo (04) contra o Fulham pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, vencendo por 3 a 1.

Do outro lado, o Liverpool foi derrotado em 3 a 1 pelo Real Madrid nas quartas de final da Champions jogando na terça-feira (06).

Veja também:

Confira as mais polêmicas invasões de campo em jogos de futebol

Clubes ingleses lamentam morte de príncipe Phillip