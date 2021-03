Liverpool x Chelsea: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês (04/03)

Pela 29ª rodada do Campeonato Inglês, Liverpool e Chelsea se enfrentam nesta quinta-feira (04) a partir das 17h15 (horário de Brasília), no Anfield. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir.

Liverpool x Chelsea: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como chegam Liverpool x Chelsea para o jogo?

Em 6º com quarenta e três pontos, o time do Liverpool busca retomar a ponta da tabela de qualquer maneira. Portanto se vencer hoje, assume a 4ª posição, desbancando o West Ham. Assim, para o confronto desta quinta, o técnico Klopp não pode contar com Henderson, van Dijk, Gomez e Matip, enquanto Fabinho, Alisson e Diogo Jota são dúvidas.

Do outro lado, o Chelsea aparece uma posição acima somando quarenta e quatro. Depois de liderar o Campeonato Inglês por diversas rodadas, o time quer recuperar o topo seja como for. Tuchel não tem em seu plantel Thiago Silva, indisponível por lesão. Já Tammy Abraham é dúvida e Callum Hudson-Odoi pode jogar novamente.

Possíveis escalações

Possível Liverpool: Adrián (Alisson); Alexander-Arnold, Kabak, Phillips, Robertson; Thiago, Jones, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

Possível Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Hudson-Odoi, Kovacic, Kante, Chilwell; Mount, Ziyech, Giroud.

Últimos jogos de Liverpool e Chelsea

Ademais, ambas as equipes entraram em campo no último domingo (28) pela 26ª rodada do Campeonato Inglês.

O Chelsea ficou no empate sem gols contra o Manchester United jogando em casa. Por fim, o Liverpool venceu o Sheffield United por 2 a 0 fora de casa.

