Após sufoco, Barcelona bate Sevilla e vai pra final da Copa do Rei

Foi na prorrogação, mas o Barcelona conseguiu a classificação para a final da Copa do Rei. Por 3 a 0, com gols de Dembelé, Pique e Braithwaite, a equipe da Catalunha venceu o Sevilla nesta quarta-feira (03) jogando no Camp Nou e reverteu a vantagem do time da Andaluzia. Agora, espera o resultado entre Levante e Athletic Bilbao. Então, veja como foi a partida.

Barcelona e Sevilla pela Copa do Rei

O primeiro tempo começou com o Barcelona pressionando a equipe rival, apresentando boas chances de abrir o placar. Dessa maneira, não demorou para o gol sair. Em chute na entrada da área no ângulo certeiro do goleiro Vaclik aos 12 minutos, Dembelé fez o primeiro.

O Sevilla respondeu logo com Vidal aos 16 mandando nas mãos de Ter Stegen e Suso em chute certeiro. Foi então que, aos 32 minutos, Messi quase ampliou o placar, mas Acuña conseguiu tirar em cima da linha.

No segundo tempo, o time anfitrião continuou dominando a partida. Alba mandou bola no travessão aos 21, enquanto Griezmann também chegou bem. Um minuto depois, os visitantes ganharam uma penalidade em seu favor em falta cometida por Mingueza. Ocampos cobrou, mas Ter Segen defendeu.

Até o apito final, o Sevilla ficou sem um jogador, com Fernando expulso por receber o segundo amarelo. Assim, o time sentiu o baque e o Barcelona aproveitou. Nos acréscimos, Piqué de cabeça encheu as redes em cruzamento de Griezmann, levando o jogo para a prorrogação.

Melhor durante todo o jogo, não foi diferente no tempo adicional. Em cruzamento de Alba aos 4 minutos, Braithwaite aproveitou e mandou de cabeça entre as pernas do goleiro rival. O Sevilla perdeu mais um jogador por expulsão, desta vez De Jong, e assim não conseguiu ter mais nenhuma reação. No segundo tempo, o Barcelona diminuiu a intensidade, mas seguiu melhor.

Com o fim do jogo, o placar de 3 a 0 deu para o Barcelona a vaga na final da Copa do Rei.

Escalações:

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Lenglet; Alba, Dest, De Jong, Pedri, Busquets; Dembelé, Messi.

Sevilla: Vaclik; Acuña, Koundé, Diego Carlos, Vidal; Jordan, Torres, Fernando; Suso, De Jong, En-Nesyri.

Quando é a final da Copa do Rei?

A equipe culé é a maior vencedora da competição. Ao todo, são 30 títulos da Copa do Rei conquistados. Dessa maneira, a final da Copa do Rei está marcada para acontecer no dia 3 de abril de 2021.

Enquanto isso, o Barcelona espera para saber quem vai enfrentar na grande final, já que Levante e Athletic Bilbao se enfrentam na quinta-feira (04) às 17h (horário de Brasília).

