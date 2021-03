Liverpool x Fulham: onde assistir e possíveis escalações – 07/03/2021

Liverpool e Fulham se enfrentam neste domingo (07) a partir das 11h (horário de Brasília), no Estádio Anfield, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. Enquanto um busca alcançar a liderança, o outro precisa escapar da zona de rebaixamento. Então, saiba a seguir onde assistir.

Liverpool x Fulham: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como chegam as equipes para a partida?

O Liverpool ocupa neste momento o 7º lugar com quarenta e três pontos. Depois de liderar o Campeonato Inglês por diversas rodadas, a equipe comandada por Klopp não é mais a favorita para levar o título da temporada. Se quiser recuperar o o bom desempenho, precisa vencer as próximas rodadas. Então, no confronto deste domingo, Virgil van Dijk, Joe Gomez, Henderson e Matip seguem lesionados, enquanto Kabak é dúvida e Phillips e Davies estão de volta.

Por outro lado, o Fulham está na zona de rebaixamento em 18ª posição com vinte e três. Ao todo, venceu quatro jogos, empatou onze e perdeu doze. Se vencer hoje e o Newcastle perder, consegue pular fora da degola. Dessa maneira, o time visitante não tem em seu plantel os jogadores Tom Cairney e Alfie Mawson.

Possíveis escalações de Liverpool x Fulham

Possível Fulham: Aréola; Aina, Andersen, Adarabioyo, Robinson; Reed, Cavaleiro, Lemina, Loftus-Cheek; Lookman, Maja.

Possível Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Fabinho, Robertson; Thiago, Jones, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo na última quinta-feira (04) em jogos do Campeonato Inglês. O Liverpool, então, enfrentou o Chelsea em casa pela 29ª rodada, no Anfield, sendo derrotado por 1 a 0 pela equipe de Tuchel.

Enquanto isso, o Fulham também perdeu. Em partida adiantada pela 33ª rodada, viu o Tottenham anotar 1 a 0.

Jogos de hoje na TV: confira as partidas de domingo – 07/03/2021