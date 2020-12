Liverpool x Tottenham: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

Valendo a liderança do Campeonato Inglês, Liverpool e Tottenham se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 17h, no Anfield, pela décima terceira rodada. Igualados na pontuação, quem vencer garante a ponta da tabela com vantagem. Entretanto, em caso de empate, a equipe de Mourinho segue na liderança pelo saldo de gols.

Liverpool x Tottenham: onde assistir?

A partida entre Liverpool e Tottenham possui transmissão do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Liderança da Premier League em jogo

Em segundo lugar, o Liverpool aparece com vinte e cinco pontos, perdendo apenas no saldo de gols. Se vencer, é o novo líder da Premier League, com vinte e oito. Dessa maneira, acumula sete vitórias, quatro empates e uma derrota. Nas oitavas da Champions, enfrenta o RB Leipzig.

Líder, também com vinte e cinco pontos, o Tottenham espera continuar na ponta da classificação. Mas, em caso de empate, segue na posição devido ao saldo de gols. Dessa maneira, são sete vitórias, quatro empates e uma derrota na conta.

Ademais, na segunda fase da Liga Europa, joga contra o Wolfsberg.

Possíveis escalações de Liverpool x Tottenham

O time anfitrião possui uma vasta lista de jogadores machucados. Milner, Shaqiri, Diogo Jota, Tsimikas, Thiago Alcantara, Virgil van Dijk e Joe Gomez.

Mas Naby Keita e Matip são dúvidas.

Provável Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Fabinho, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Jones; Firmino, Mane, Salah.

The latest team news from both sides ahead of #LIVTOT 👇🔴 — Liverpool FC (@LFC) December 15, 2020

Ademais, Mourinho não conta com Lamela e Tanganga. Quanto a Gareth Bale, o treinador acrescentou que somente a última sessão de treinamento dirá, ou seja, é dúvida.

Provável Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Eric Dier, Reguillon; Sissoko, Hojbjerg, Ndombele; Bergwijn, Son, Harry Kane.

📋 The latest team news ahead of tomorrow's trip to Anfield ⤵️#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 15, 2020

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, a décima terceira rodada da Premier League traz outros nove jogos durante a semana. Saiba quais os confrontos e os horários.

Wolves 2 x 1 Chelsea

Manchester City 1 x 1 West Bromwich

Arsenal x Southampton – 15h

Leicester x Everton – 15h

Leeds x Newcastle – 15h

Fulham x Brighton – 17h

West Ham x Crystal Palace – 17h

Aston Villa x Burnley – Quinta – 15h

Sheffield United x Manchester United – Quinta – 17h