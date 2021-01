Manchester City x Aston Villa: onde assistir e escalações do jogo (20/01)

Manchester City e Aston Villa se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 15h, no Etihad Stadium, em partida atrasada da primeira rodada do Campeonato Inglês. Se vencer este confronto e o rival United perder, a equipe de Guardiola assume provisoriamente a liderança. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Manchester City x Aston Villa: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN, e também no Fox Sports, canal da tv fechada, às 15h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Manchester City x Aston Villa

Guardiola confirmou em entrevista coletiva que ainda não pode contar com Aguero, isolado depois de ter contato com alguém que testou positivo para covid-19, e Laporte, lesionado.

Possível City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Cancelo; Fernandinho (Rodrigo), Gundogan; De Bruyne; Mahrez (Silva), Sterling, Gabriel Jesus.

O treinador Dean Smith admitiu que muitos de seus jogadores contraíram o coronavírus e, por isso, terá que verificar quantos atletas estão bem para entrar em campo, sem citar nomes. A última partida do Aston Villa aconteceu no dia 9 de janeiro pela Copa da Inglaterra.

Possível Aston Villa: Martínez; Cash, Mings, Konsa, Targett; Douglas Luiz, McGinn; Traoré, Grealish, El Ghazi; Watkins.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros jogos também acontecem neste meio de semana pelo Campeonato Inglês. Ademais, saiba os horários e quais são os jogos.

Fulham x Manchester United – 17h15

Liverpool x Burnley – Quinta-feira (21) – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

Em terceiro lugar na tabela do Campeonato, o City continua brigando pela liderança. Se ganhar o jogo de hoje e o Manchester United for derrotado pelo Fulham, a equipe azul assume a primeira posição, indo para trinta e oito pontos, desbancando o Leicester no saldo de gols. Por fim, nas oitavas da Champions, joga contra o Borussia Mönchengladbach.

Enquanto isso, o Aston Villa aparece em 11º lugar, contabilizando vinte e seis pontos. Depois de sofrer com surtos de covid-19 no elenco, a equipe agora se recupera e retorna pronta para garantir os três pontos e subir na classificação do Inglês.