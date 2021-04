Manchester City x Leeds: onde assistir, horário e escalações (10/04)

Manchester City e Leeds se enfrentam neste sábado (10), no Etihad Stadium, a partir das 08h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. Se vencer, equipe de Pep Guardiola aumenta a vantagem que possui na liderança. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Manchester City x Leeds: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na TV fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como estão as equipes na temporada?

Em primeiro lugar com a vantagem de catorze pontos, o time do City pode aumentar ainda mais a diferença com o segundo colocado se vencer neste sábado e o United for derrotado na rodada. Então, em seu plantel, Guardiola não posso novas baixas.

Do outro lado, o Leeds aparece em 11º com quarenta e dois pontos, precisando pontuar de qualquer para, assim, subir na tabela de classificação e garantir-se em competições. No seu elenco, não tem somente Jack Harrison.

Possíveis escalações de Manchester City x Leeds

Possível City: Ederson; Stones, Dias, Cancelo, Mendy; Rodrigo, Gundogan, De Bruyne; Silva, Sterling, Jesus.

Possível Leeds: Meslier; Llorente, Cooper, Alioski, Ayling; Raphael, Dallas, Roberts, Phillips, Harrison; Bamford.

Últimos jogos

O Leeds entrou em campo contra o Sheffield United no sábado (03) pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, vencendo em 2 a 1.

Enquanto isso, o City venceu o Borussia Dortmund na terça-feira (06) em 2 a 1 pelo jogo de ida nas quartas de final da Champions League.

