Manchester City x Sheffield United: onde assistir e escalações (30/01)

Manchester City e Sheffield United se enfrentam neste sábado (30), às 12h, no Etihad Stadium, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. Enquanto um busca aumentar a vantagem na liderança, o outro precisa somar pontos para escapar da lanterna da competição. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Manchester City x Sheffield United: onde assistir ao vivo?

A partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Inglês possui transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN às 12h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Manchester City x Sheffield United

Em entrevista coletiva, o técnico Guardiola confirmou que Sergio Aguero segue afastado do plantel por testar positivo para covid-19. Nathan Ake e De Bruyne continuam de fora.

Possível City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Cancelo; Rodrigo, Gundogan, Silva; Sterling, Mahrez, Gabriel Jesus.

Jack O’Connell, Sander Berge e Ben Osborn não podem jogar por motivos de lesão, enquanto Oli McBurnie é dúvida.

Possível Sheffield United: Ramsdale; Ampadu, Jagielka, Basham; Bogle, Lundstram, Norwood, Fleck, Stevens; McGoldrick, Burke.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros jogos também aconteceram neste fim de semana semana pelo Campeonato Inglês na vigésima primeira rodada. Ademais, veja quais são e os horários.

Everton x Newcastle – 09h30

Crystal Palace x Wolves – 12h

West Bromwich x Fulham – 12h

Arsenal x Manchester United – 14h30

Southampton x Aston Villa – 17h

Chelsea x Burnley – Domingo – 09h

Leicester x Leeds – Domingo – 11h

West Ham x Liverpool – Domingo – 13h30

Brighton x Tottenham – 16h15

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe do City está em primeiro lugar do Campeonato Inglês com quarenta e um pontos, ou seja, um a mais que o vice-líder, o rival United. Portanto se vencer o confronto, tem chances de aumentar a vantagem na liderança. Mas além disso, precisa também contar com um tropeço do rival diante o Arsenal. Por fim, enfrenta o Borussia Monchengladbach nas oitavas da Champions.

Enquanto isso, o Sheffield é o lanterna da competição, em 20º com oito pontos. A equipe visitante vem embalada para o jogo de hoje, principalmente porque venceu o Manchester United na rodada passada por 2 a 1 no Old Trafford. Agora, segue com o objetivo de somar pontos para escapar da zona da degola.