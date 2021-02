Manchester City x Tottenham: onde assistir e escalações do jogo (13/02)

O Manchester City recebe neste sábado (13), às 14h30, no Emirates Stadium, o Tottenham pela 24ª rodada do Campeonato Inglês. Líder com cinquenta pontos, a equipe de Guardiola pode aumentar a vantagem se vencer o confronto de hoje. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Manchester City x Tottenham: onde assistir ao vivo?

A partida possui transmissão do canal ESPN Brasil, na tv fechada, a partir das 14h30 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Manchester City x Tottenham

Boas notícias para o City. Os jogadores Sergio Aguero, Ruben Dias e Rodrigo estão novamente disponíveis para o técnico Pep Guardiola. Porém, Fernandinho com problemas na coxa e Nathan Ake e Kevin De Bruyne também estão fora.

Possível City: Ederson; Zinchenko, Stones, Dias, Cancelo; Rodrigo, Gundogan, Silva; Sterling, Mahrez, Foden.

Mourinho possui problemas no elenco. Serge Aurier e Gareth Bale são dúvidas para o confronto de hoje, enquanto Giovani Lo Celso e Sergio Reguilon continuam indisponíveis por lesão.

Possível Tottenham: Lloris; Doherty, Alderweireld, Davies, Dier; Hojbjerg, Sissoko; Ndombele; Bergwijn, Son; Harry Kane.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros jogos também acontecem no fim de semana pelo Campeonato Inglês na vigésima quarta rodada. Ademais, veja quais são e os horários.

Leicester x Liverpool – 09h30 – Fox Sports

Crystal Palace x Burnley – 12h

Brighton x Aston Villa – 17h

Southampton x Wolves – Domingo – 09h

West Bromwich x Manchester United – Domingo – 11h

Arsenal x Leeds – Domingo – 13h30

Everton x Fulham – Domingo – 16h

West Ham x Sheffield United – Segunda-feira – 15h

Chelsea x Newcastle – Segunda-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

O Manchester City aparece em primeiro lugar do Campeonato Inglês com cinquenta pontos, ou seja, cinco de vantagem sob o United, na vice-liderança. Ganhando hoje, aumenta para oito, mas precisa contar também com um tropeço do rival. Por fim, enfrenta o Borussia Mönchengladbach nas oitavas da Champions League.

Enquanto isso, o Tottenham está em 8ª posição contabilizando trinta e seis. Depois de liderar por diversas rodadas, a equipe de José Mourinho caiu de rendimento e agora permanece no meio da tabela, precisando somar pontos para reverter a situação. Ademais, joga contra o Wolfsberg na segunda fase da Liga Europa.