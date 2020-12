Manchester City x West Bromwich: onde assistir ao jogo de hoje (15/12)

Manchester City e West Bromwich se enfrentam nesta terça-feira (15), às 17h, pela décima terceira rodada do Campeonato Inglês, a Premier League, no Eithad Stadium, Inglaterra. Com a vitória, a equipe de Guardiola alcança os vinte e dois pontos, brigando entre os primeiros colocados da tabela. Ademais, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

A partida entre Manchester City e West Bromwich possui transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Em 9º lugar, o time anfitrião possui dezenove pontos, contabilizando cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas, mas com um jogo a menos. Ganhando, vai para vinte e dois pontos, ou seja, empata com o Chelsea, mas fica apenas em 6º, já que os londrinos possuem um maior saldo de gols.

Pela Champions League, enfrenta o Borussia Mönchengladbach nas oitavas.

Enquanto isso, os visitantes estão na zona de rebaixamento, em 19º, com seis pontos. Se vencer, escapa da degola, mas ainda precisa contar com os tropeços dos rivais que estão na mesma situação, o que não vai ser fácil. Então, venceu apenas uma vez, empatou três e perdeu oito.

Guardiola confirmou em entrevista coletiva que Sergio Aguero voltou aos treinos e que a decisão será tomada antes da partida. Eric Garcia e Olkesandr Zinchenko seguem fora.

PEP 💬 Today @aguerosergiokun was training. The last two, three days he could not train.

Today he trained and we will decide tomorrow.

— Manchester City (@ManCity) December 14, 2020