Manchester City x West Ham: onde assistir e escalações do jogo (27/02)

Abrindo a 26ª rodada do Campeonato Inglês, Manchester City e West Ham se enfrentam neste sábado (27) a partir das 09h30 (horário de Brasília), no Emirates Stadium. A equipe de Guardiola pode aumentar a vantagem na liderança. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Manchester City x West Ham: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como estão as equipes na temporada?

Em primeiro lugar do Campeonato Inglês com cinquenta e nove pontos, a equipe comandada por Guardiola tem a chance de aumentar a vantagem que possui na liderança. Portanto se vencer, sobe para treze a diferença. Para o jogo de hoje, o treinador não revelou se Nathan Aké estará ou não disponível, sendo este o seu único problema no plantel.

Enquanto isso, o West Ham está em 4º, também brigando para alcançar a liderança. Com a vitória no duelo, sobe para quarenta e oito, colando no Leicester em terceiro lugar. Dessa maneira, tem treze vitórias, seis empates e também seis derrotas. Assim, o time não pode contar com Arthur Masuaku e Andriy Yarmalenko, machucados, enquanto Ryan Fredericks é dúvida.

Possíveis escalações

Possível Manchester City: Ederson; Laporte, Walker, Dias, Cancelo; Rodrigo, De Bruyne, Gundongan; Sterling, Foden, Mahrez.

Possível West Ham: Fabianski; Coufal, Diop, Dawson, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Fornals, Lingard; Michail.

Últimos jogos de Manchester City e West Ham

Pela 25ª rodada do Campeonato Inglês, o West Ham venceu o Tottenham por 2 a 1 jogando em casa no domingo (21).

Do outro lado, o Manchester City entrou em campo pelo jogo de ida nas oitavas de final da Champions League na quarta-feira (24). Por 2 a 0, garantiu a vantagem contra o Borussia Mönchengladbach

