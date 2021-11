Manchester City x West Ham: onde assistir, horário e escalações – 28/11

Pela décima terceira rodada do Campeonato Inglês, as equipes de Manchester City x West Ham se enfrentam em confronto direto da tabela neste domingo, 28/11, a partir das 11h (horário de Brasília), no Etihad Stadium. Dessa maneira, confira onde assistir o jogo.

Onde assistir ao jogo do Manchester City: O confronto entre Manchester City e West Ham hoje ao vivo terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS, sendo a única maneira de acompanhar o jogo.

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Etihad Stadium, cidade de Manchester, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Sem perder por duas rodadas, o elenco comandado por Pep Guardiola espera contar com o seu terceiro triunfo seguido para seguir lutando em busca da liderança do Campeonato Inglês. Em terceiro lugar com 26 pontos, venceu até o momento oito jogos, empatou dois e perdeu também dois.

Enquanto isso, o West Ham vem logo atrás em quarto com 23 pontos, ou seja, busca o triunfo em seu favor no duelo de hoje para empatar com os adversários e continuar buscando a parte de cima da classificação para quem sabe nas próximas rodadas conseguir uma vaga em torneios. Por fim, venceu sete, empatou dois e perdeu três.

Escalações de Manchester City x West Ham:

Para Guardiola, os jogadores De Bruyne, Jack Grealish, Foden e Torres continuam fora por lesões. Já para os visitantes, o técnico David Moyes apenas não terá Ogbonna.

MANCHESTER CITY: Ederson; Cancelo, Laporte, Dias, Walker; Gundongan, Rodri, Bernardo Silva; Jesus, Sterling, Palmer

WEST HAM: Fabianski; Johnson, Zouma, Dawnson, Cresswell; Soucek, Fornals, Benrahma, Bowen; Michail Antonio

