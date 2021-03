Manchester City x Wolves: onde assistir e possíveis escalações (02/03)

Abrindo a 29ª rodada do Campeonato Inglês, Manchester City e Wolves se enfrentam nesta terça-feira (02) a partir das 17h (horário de Brasília), no Etihad Stadium. Se vencer, a equipe comandada por Guardiola pode aumentar a vantagem na liderança. Então, saiba a seguir onde assistir.

Manchester City x Wolves: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como estão as equipes na temporada?

Em primeiro lugar no Campeonato Inglês com doze pontos de vantagem, o City tem a oportunidade de se distanciar ainda mais na liderança se vencer o confronto desta terça-feira. Portanto, o técnico Guardiola deve entrar em campo com força máxima. Em seu plantel, somente Aké segue lesionado.

Por outro lado, o Wolves precisa melhorar o seu desempenho em campo se quiser garantir uma vaga em competições para a próxima temporada. Em 12º com trinta e quatro pontos, venceu nove jogos, empatou sete e perdeu dez. Assim, no jogo de hoje, a equipe não tem em sua convocação Raul Jimenez, Boly, Podence e Marçal.

Possíveis escalações

Possível Manchester City: Ederson; Zinchenko, Walker, Dias, Stones; Rodrigo, De Bruyne, Gundongan; Sterling, Foden, Mahrez.

Possível Wolves: Patricio; Dendoncker, Coady, Saiss; Semedo, João Moutinho, Neves, Castro; Traoré, Pedro Neto; Willian José.

Últimos jogos de Manchester City e Wolves

Ademais, ambas as equipes entraram em campo no fim de semana pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. No sábado (27), o City venceu o West Ham por 2 a 1 em casa.

Enquanto isso, o time do Wolves ficou no empate também no sábado contra o Newcastle.

