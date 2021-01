Manchester United x Aston Villa (01/01): onde assistir ao jogo de hoje

Manchester United e Aston Villa se enfrentam nesta sexta-feira (01), às 17h, pela décima sétima rodada do Campeonato Inglês, no Old Trafford. Em segundo lugar na tabela, mesmo ganhando hoje, a equipe de Cavani não assume a liderança devido a diferença entre saldo de gols com o líder Liverpool. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Manchester United x Aston Villa: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

O time anfitrião aparece em segundo lugar na tabela, com trinta pontos. Vencendo hoje, se iguala em pontos ao líder Liverpool, mas continua na vice-liderança já que perde na disputa de saldo de gols. Por fim, enfrenta o Real Sociedad na segunda fase da Liga Europa.

Enquanto isso, o Aston Villa também briga na parte de cima da classificação, em 5º, com vinte e seis. Entretanto, mesmo se superar o United em campo hoje, não muda a sua situação, apenas se iguala nos pontos com Everton e Leicester, com vinte e nove. Ademais, não participa de competições internacionais.

Possíveis escalações de Manchester United x Aston Villa

Ao treinador Ole Gunnar Solskjaer, o sueco Lindelof, Phil Jones e Marcos Rojo devem continuar fora por problemas físicos. Ademais, Cavani também está indisponível para cumprir suspensão por três jogos.

Possível United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Telles, Bailly; McTominay, Fred; Greenwood, Fernandes, Rashford; Martial.

Ao time visitante, apenas Trezeguet está indisponível. Enquanto isso, Tyrone Mings e Ross Barkley estão aptos para retornar ao elenco principal.

Provável Aston Villa: Martínez; Cash, Hause, Konsa, Targett; Douglas Luiz, McGinn; Traoré, Grealish, El Ghazi; Watkins.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros nove jogos também acontecem durante o fim de semana pela décima sétima rodada da Premier League.

Everton x West Ham – 14h30 – ESPN Brasil

Tottenham x Leeds – Sábado – 09h30

Crystal Palace x Sheffield United – Sábado – 12h

Brighton x Wolves – Sábado – 14h30

West Bromwich x Arsenal – Sábado – 17h

Burnley x Fulham – Domingo – 09h

Newcastle x Leicester City – Domingo – 11h15

Chelsea x Manchester City – Domingo – 13h30

Southampton x Liverpool – Domingo – 17h