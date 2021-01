Réveillon em família; veja como foi a virada de ano dos jogadores

Com a pandemia do coronavírus, as tradicionais festas de final de ano que reúnem familiares e amigos estão impossibilitadas de acontecer em todo o mundo. Para os jogadores, não é diferente. Então, veja como foi a virada de ano dos principais jogadores, como Kylian Mbappé, Lewandowski, Cristiano Ronaldo e Neymar.

Jogadores passam virada de ano em casa

Devido ao número de casos e mortes pelo coronavírus estar crescendo tanto no Brasil quanto nos países europeus, os craques da bola comemoraram a virada para o novo ano em casa, principalmente com a família.

Em seu perfil oficial do Instagram, Cristiano Ronaldo publicou o clique com a família em sua casa na Itália, em Turim, com a sala repleta de balões dourados com os números 2021. Como tradição, o português costumava retornar para sua terra natal. Mas, devido as restrições da pandemia e o fato de já estar treinando com a Juventus, decidiu permanecer em casa.

Bem como Ronaldo, Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, também publicou em seu perfil oficial uma foto com a mulher e suas duas filhas.

Depois da polêmica envolvendo uma suporta festa com 500 convidados em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, o atacante do PSG, Neymar, todavia, negou em seus stories do Instagram com um vídeo mostrando a decoração de uma mesa. “E não é para 500 pessoas, tá?”, ironizou Neymar.

Ademais, o jovem Mbappé, jogador do PSG, também postou em sua conta oficial uma foto ao lado de um gigante bolo escrito 2021. Na legenda, o “2021” com emojis de balões.

Já o veterano do Real Madrid, o zagueiro Sergio Ramos, apareceu com a família em sua casa, na Espanha, comemorando a virada de ano. Na legenda, com os nomes da mulher, Pilar, e os filhos Sergio Jr, Marco, Alejandro e Máximo Adriano, desejou aos seguidores tudo de melhor para 2021.

Retorno dos jogos

Para Sergio Ramos, a folga é de apenas dois dias, já que o Campeonato Espanhol retorna neste sábado (02), com a décima sétima rodada. Robert Lewandowski também volta aos gramados no fim de semana, com o Bayern de Munique enfrentando o Mainz no domingo (03), às 14h (Horário de Brasília).

Enquanto isso, Neymar e Mbappé retornam na semana que vem, na quarta-feira (06). Já Cristiano volta ao time da Juventus neste domingo (03), diante da Udinese, às 16h45.

