Manchester United x Brighton (04/04): como assistir, horário e escalações

Manchester United e Brighton se enfrentam neste domingo (04) a partir das 15h30 (horário de Brasília), no Old Trafford, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Inglês. Enquanto uma equipe busca a liderança, a outra precisa escapar da zona de rebaixamento. Então, saiba a seguir onde assistir.

Manchester United x Brighton: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming DAZN. Ademais, para adquirir o produto, a assinatura está disponível no site oficial.

Horário ao vivo: 15h30

Transmissão: DAZN (Fechada para assinantes)

Como chegam as equipes para o confronto?

A equipe do Manchester United aparece em segundo lugar no Campeonato Inglês com cinquenta e sete pontos. Tentando alcançar o rival na liderança, a equipe de Cavani precisa vencer os próximos confrontos e, assim, somar pontos, além de torcer por tropeços. Então, em seu plantel, Martial e Lindelof são dúvidas.

Enquanto isso, o Brighton tem que ganhar o jogo deste domingo para escapar da zona de rebaixamento. Em 16º com trinta e dois pontos, pode subir três posições caso vença, além de torcer também por tropeços dos adversários de tabela. No elenco, Tariq Lamptey e Solly March estão indisponíveis, enquanto Florin Andone e Aaron Connolly são dúvidas.

Possíveis escalações de Manchester United x Brighton

Possível Manchester United: De Gea (Hendersen); Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes; Greenwood, Cavani.

Possível Brighton: Sánchez; White, Dunk, Veltman; Bissouma, Grob, Moder, Lallana; Trossard, Welbeck, Maupay.

Últimos jogos

A equipe do Manchester United entrou em campo pela última vez no dia 21 de março contra o Leicester pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. Por 3 a 1, foi desclassificado da competição.

Do outro lado, o Brighton jogou no sábado (20) contra o Newcastle, vencendo por 3 a 0 pela 29ª rodada do Campeonato Inglês.

