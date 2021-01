Manchester United x Sheffield United: onde assistir ao jogo de hoje (27/01)

Buscando assumir a liderança do Campeonato Inglês, o Manchester United recebe nesta quarta-feira (27), às 17h15 no Old Trafford, o Sheffield United pela 20ª rodada. Dessa maneira, se vencer o confronto de hoje, é novamente o líder da competição inglesa com quarenta e três pontos, ultrapassando o rival City. Então, saiba onde assistir.

Manchester United x Sheffield United: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN às 17h15 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Manchester United x Sheffield United

Depois de entrar em campo no fim de semana e marcar contra o Liverpool, Rashford saiu mais cedo do campo apresentando problemas no joelho. Com a avaliação necessária, foi constatado que o jogador está livre para entrar em campo, informou o site do clube. Ademais, Phil Jones segue fora.

Possível United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Telles, Lindelof; McTominay, Fred; Martial, Greenwood, Fernandes; Cavani.

Do outro lado, o Sheffield possui uma vasta lista de desfalques. Jack O’Connell, Sander Berge e Ben Osborn não podem jogar por motivos de lesão, enquanto John Egan cumpre suspensão. Já Oli McBurnie e Lys Mousset são dúvidas.

Possível Sheffield United: Ramsdale; Ampadu, Bryan, Basham; Bogle, Lundstram, Norwood, Fleck, Stevens; McGoldrick, Burke.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros jogos também acontecem neste meio de semana pelo Campeonato Inglês na vigésima rodada.

Newcastle 1 x 2 Leeds

Crystal Palace 2 x 3 West Ham

Southampton 1 x 3 Arsenal

West Bromwich 0 x 5 Manchester City

Burnley x Aston Villa – 15h

Chelsea x Wolves – 15h

Brighton x Fulham – 16h30

Everton x Leicester – 17h15

Tottenham x Liverpool – Quinta-feira (28) – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe do Manchester United pode assumir novamente a liderança do Campeonato Inglês se garantir os três pontos no jogo de hoje. Depois de ver o City golear o West Bromwich ontem e tornar-se o novo dono da ponta, o time de Cavani agora entra em campo precisando somar quarenta e três pontos. Por fim, enfrenta o Real Sociedad na segunda fase da Liga Europa.

Enquanto isso, o Sheffield é o lanterna da classificação com apenas cinco pontos. Dessa maneira, possui uma vitória, dois empates e dezesseis derrotas. Mesmo se vencer a partida, ainda assim não deixa a zona de rebaixamento.