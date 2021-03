Manchester United x West Ham: onde assistir ao jogo de hoje – 14/03/2021

Manchester United e West Ham se enfrentam neste domingo (14) a partir das 16h15 (horário de Brasília), no Old Trafford, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. Se vencer, equipe do United pode diminuir a diferença com o líder. Então, saiba a seguir onde assistir.

Manchester United x West Ham: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como estão as equipes na temporada?

Em segundo lugar do Campeonato Inglês está o Manchester United, contabilizando cinquenta e quatro pontos, ou seja, com dezessete pontos a menos que o líder City. Assim, o time de Cavani entra em campo neste domingo visando manter-se na vice-liderança, torcendo por um tropeço do Leicester. No jogo de hoje, o técnico Solskjaer não tem Paul Pogba, Juan Mata e Donny van de Beek, enquanto Martial e Rashford são dúvidas.

Enquanto isso, o West Ham aparece em 5º com quarenta e oito pontos, mostrando bom desempenho nas últimas rodadas. Com o propósito de garantir uma vaga em competições na próxima temporada, o clube visitante precisa somar pontos. Então, para hoje, Jesse Lingard não pode jogar por ser ex-jogador do United. Já Masuaku, Fredericks, Ogbonna e Yarmolenko estão em dúvida.

Possíveis escalações de Manchester United x West Ham

Possível Manchester United: David De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Daniel James, Bruno Fernandes, Grenwood; Martial.

Possível West Ham: Fabianski; Diop, Dawson, Cresswell, Coufal; Rice, Soucek; Fornals, Bowen, Benrahma; Michail.

Últimos jogos

Ademais, o West Ham entrou em campo pela última vez na segunda-feira (08) pela 27ª rodada do Campeonato Inglês contra o Leeds, onde venceu por 2 a 0 jogando em casa.

Enquanto isso, o Manchester United ficou no empate com o Milan na quinta-feira (11) no jogo de ida pelas oitavas de final da Liga Europa.

